Кабмин официально разрешил автомобилям такси двигаться по полосе общественного транспорта (но только тем, у кого есть лицензия)

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Сегодня, 13 мая 2020 года, Правительство Украины одобрило проект постановления, разработанный Министерством инфраструктуры, который позволяет водителям такси двигаться по отдельной полосе для общественного транспорта. Норма касается только легальных перевозчиков при наличии у них официального статуса (лицензии).

«Сегодня во многих странах Европы и мира отдельными полосами для общественного транспорта могут пользоваться в том числе и легковые автомобили «такси». Это позволяет пассажирам быстрее добраться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения, чем повышается качество этих услуг и комфорт перевозок. Сегодняшним решением Правительство поддержало внесение соответствующих изменений в Правила дорожного движения, благодаря чему расширяется круг прав водителей легальных такси. Теперь они также смогут пользоваться этими преимуществами», — прокомментировал решение правительства министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По статистике, по состоянию на март этого года в Украине насчитывается 11,086 действующих лицензий на осуществление услуг такси. Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что изменения, принятые правительством сегодня, также помогут стимулировать нелегальных перевозчиков такси выполнять требования лицензионного законодательства, чтобы улучшить условия перевозок для граждан.

Отметим, что в соответствии с Законом Украины «Об автомобильном транспорте» такси — это легковой автомобиль, оборудованный опознавательным фонарем оранжевого цвета на крыше, таксометром, сигнальным фонарем с зеленым и красным светом в верхнем правом углу лобового стекла, а также нанесенными на дверце авто с левой и правой сторон композициями квадратов, расположенных в шахматном порядке.

Напомним, что по окончанию карантина в Украине должна заработать система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которую Кабмин распорядился запустить еще конце 2018 года. С тех пор ее запуск неоднократно переносили, а 12 марта 2020 года в Киеве даже состоялась торжественная церемония подключения первых 20 камер. С тех пор система работает в тестовом режиме — нарушения фиксируются, но штрафы по ним не выписываются.

Источник: Министерство инфраструктуры