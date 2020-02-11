Мининфраструктуры предложило венгерскому авиалоукостеру Wizz Air запустить внутренние рейсы по Украине

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В конце прошого года Министерство инфраструктуры заявило, что планирует заметно увеличить долю лоукостеров на украинском рынке авиационных перевозок. Подразумевалось, что речь идет о международных рейсах, однако глава министерства уже предложил венгерской компании Wizz Air заняться внутренними украинскими рейсами.

Предложение прозвучало во время встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с основателем и главным исполнительным директором авиакомпании Wizz Air Джозефом Варади. Во встрече также приняли участие глава Госавиаслужбы Украины Александр Бильчук и главный финансовый директор авиакомпании Wizz Air Джордж Михалопулос.

Владислав Криклий предложил Джозефу Варади активизировать диалог по выходу компании Wizz Air на рынок внутренних авиаперевозок и сообщил, что Украина рассчитывает на подписание Соглашения об открытом небе с ЕС в ближайшей перспективе. В ответ на это глава лоукостера отметил, что Wizz Air готова к конструктивному диалогу.

«Рост пассажиропотоков через аэропорты Украины является важным показателем экономического развития. Мы реализуем комплекс мероприятий для дальнейшего успешного развития авиационной отрасли, в частности, в ближайших планах — модернизация аэропортов в Днепре, Измаиле, подготовка проекта строительства аэропорта в Мукачево. Важной задачей является увеличение доли лоукостов на авиационном рынке Украины в 2020 году до 45%. Мы также стремимся увеличить пассажиропоток на внутренних авиарейсах. Для этого мы подготовили законопроект об отмене НДС для таких рейсов, уверен, что парламент поддержит нас. Это создает благоприятные условия для работы на рынке Украины», — заявил Министр инфраструктуры Украины.

Отметим, что на зимний сезон 2019/2020 авиакомпании Wizz Air Hungary предоставлены разрешения на выполнение регулярных международных рейсов в 13 стран, что является крупнейшей сетью маршрутов среди иностранных авиаперевозчиков, выполняющих регулярные рейсы в/из Украины.

Напомним, что за 2019 год пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 18,5% и составили 24 млн 336 тыс. человек, в том числе в международном сообщении рост составил 20%.

Источник: Мининфраструктуры