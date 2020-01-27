Госавиаслужба: За последние 5 лет показатель пассажиропотока украинских аэропортов удвоился — с 10,7 млн до 24,3 млн [инфографика]





Издание ЦТС со ссылкой на данные Госавиаслужбы и информацию непосредственно от авиапредприятий сообщает, что за последние пять лет пассажиропоток украинских аэропортов удвоился.

Так, суммарный пассажиропоток в 2019 году составил 24,336,600 человек из которых международными рейсами воспользовались почти 22 млн пассажиров (+20%), а внутренними — 2,34 млн пассажиров (+7%).

В 2019 году продолжился позитивный тренд роста пассажиропотока украинских аэропортов (+18,5%). Вместе с тем, если в 2018 году негативную динамику продемонстрировал только аэропорт Кривой Рог, то в прошлом году меньшее количество пассажиров, чем годом ранее, обслужили также Винница, Ивано-Франковск и даже аэропорт Киев им. Сикорского, который в 2018 году был одним из лидеров по наращиванию пассажиропотока.

Внушительная динамика аэропорта Николаев обусловлена тем, что аэропорт возобновил работу в самом конце декабря 2018 года и, по сути, в 2019 году не с чем было проводить сравнение. Аналогично, только летом 2018 года возобновил работу аэропорт Полтава, а весной 2019 года — Ужгород.

Отметим, что в по итогам 2019 года международный аэропорт «Борисполь» впервые за свою историю обслужил больше 15 млн пассажиров в год. Также напомним, что Мининфраструктуры хочет увеличить долю лоукостеров в Украине до 45% в 2020 году и до 63% в последующие годы.

Источник: ЦТС