Министерство юстиции США собирается провести расследование в отношении Google





Google вскоре может столкнуться с антимонопольным расследованием со стороны Министерства юстиции США, которое связано с поисковой системой компании и, возможно, другими её продуктами. Согласно публикации The Wall Street Journal, Федеральная торговая комиссия (FTC), которая зачастую занимается рассмотрением антимонопольных дел вместе с Министерством юстиции США, сняла с себя эти обязательства. Ранее FTC в течение двух лет проводило расследование на предмет монопольного положения Google на рынке поисковых систем, но в конечном счёте закрыла дело, не предприняв никаких действий против компании. Хотя до этого FTC обязала Google выплатить штраф в размере $22,5 млн за нарушение приватности пользователей в браузере Safari. Теперь оценку деятельности компании должно дать Министерство юстиции США.

Штраф FTC в 2011 году не идёт ни в какое сравнение с тремя антимонопольными штрафами, наложенными на Google со стороны Европейского союза. В 2017 году поисковый гигант вынужден был заплатить $2,7 млрд за злоупотребления своим положением на рынке поисковых систем, в 2018 году – рекордные $5,1 млрд за навязывание своего поиска в мобильной системе Android, а в марте текущего года Европейская комиссия оштрафовала Google на $1,7 млрд за нарушение конкуренции на рынке интернет-рекламы. В США Google осталась практически невредимой несмотря на то, что компания наряду с Facebook доминирует в сфере рекламы. Google также занимает доминирующее положение на рынках поисковых систем, браузеров, мобильных операционных систем, электронной почты и многих других категорий продуктов, которые способствуют сбору данных пользователей для показа целевой рекламы. Дошло до того, что обуздать Google решили не только регуляторы, но и политики.

В частности, кандидат в президенты США на выборах 2020 года от Демократической партии сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) настаивает на предотвращении практики так называемых антиконкурентных слияний. Поскольку Google не использует традиционную социальную платформу, компания избежала обвинений во вмешательстве в американские выборы 2016 года, которыми в последнее время попрекают Facebook и Twitter. Тем не менее поисковый гигант, а точнее такие его сервисы и приложения, как Gmail, Chrome и YouTube, оказались втянутыми в другие не менее серьёзные скандалы.

Вокруг Google складывается неблагоприятная атмосфера, особенно в том, что касается конфиденциальности, использования искусственного интеллекта и подотчетности. Этому поспособствовал и сам президент США Дональд Трамп, который обвинил компанию в том, что в результатах поиска она отдаёт предпочтение оппонентам из Демократической партии, из-за чего Сундару Пичаи пришлось оправдываться перед Конгрессом за «предвзятость» работы поисковой системы.

Пока неясно, на каких сферах бизнеса Google сосредоточится Министерство юстиции США в своём расследовании. Но, когда речь заходит о конкуренции на рынке, Соединённые Штаты более снисходительны в этом вопросе, чем Европа. Отчасти поэтому Google и Facebook смогли превратиться в таких гигантов и оказывать существенное влияние практически без каких-либо препятствий со стороны регуляторов.

Источник: The Verge