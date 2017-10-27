Министерство образования и науки Украины представило новый фирменный стиль в рамках «Коммуникационной стратегии на 2017-2020 годы»

Министерство образования и науки Украины (МОН) утвердило «Коммуникационную стратегию на 2017-2020 годы», главной целью которой является повышение уровня доверия граждан к действиям министерства, укрепление поддержки реформ, а также трансформирование традиционной информационно-разъяснительной работы в коммуникационную. В рамках данной стратегии также была разработана концепция новой визуальной идентичности МОН, начиная от нового логотипа и утвержденного шрифта и заканчивая оформлением презентаций и коммуникационных кампаний.

По мнению создателей нового фирменного стиля, система образования и науки, созданная в индустриальную эпоху, не соответствует вызовам 21-го века и нуждается в изменениях. До сих пор МОН не имело единого стиля. Ни были зафиксированы ни цветовая гамма, ни шрифты, ни правила размещения. Не было единого официального логотипа министерства и одновременно использовались несколько неофициальных. Это затрудняло коммуникацию и делало образ министерства менее привлекательным.

Создатели сфокусировались на трех критериях визуальной идентичности: актуальность, целостность, уместность. Согласно им, новый дизайн должен отойти от устаревших образов и архаичной эстетики с лентами и печатями. Он должен легко адаптироваться к любым контекстам — с его помощью могут быть оформлены социальные сети, сайты, официальные документы и рекламные кампании. Среди целевых групп МОН сть как взрослые люди (педагоги, ученые, родители), так и молодежь (школьники, студенты, молодые специалисты). Новый стиль должен быть уместным для каждого из них.

Графическая идея сочетает буквы «О» — Образование и «Н» — Наука.

О — круг знаний. Когда человек рождается, мир для него является пространством неизвестного. Развиваясь, он все больше узнает о мире, который его окружает, и создает свой круг знаний и навыков. С увеличением круга знаний, увеличивается и периметр «незнания», где известное сталкивается с неизвестным. На периметре своего собственного круга человек понимает, как много он еще не знает. Следовательно, чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем.

Н — Неисчерпаемость познания. Научный процесс является поиском новых истин. Истина всегда рождается в дискуссии и эксперименте. Ученые — это люди, которые видят больше других, именно они объясняют загадки мира. Истину нечасто видно с первого взгляда. В пространстве между прямоугольниками мозг дорисовывает букву «Н» от «Наука». Этот эффект в психологии называется «материализация», он был открыт психологами школы Гештальт и активно используется в дизайне.

Фирменный шрифт и шрифтовую часть логотипа разработал украинский дизайнер Кирилл Ткачев. Буквы имеют яркий собственный характер — благодаря открытой форме, они и дружелюбные и сдержанные одновременно, что подходит новому образу МОН.

Особо отметим, что проект создан по инициативе школы дизайна и программирования Projector и общественной организации Change Communication. На создание коммуникационной стратегии и разработку новой визуальной идентичности МОН средства государственного бюджета Украины не тратились.

Ознакомиться с «Коммуникационной стратегией на 2017-2020 годы» можно по следующей ссылке (PDF-файл), а подробно изучить новый фирменный стиль Министерства образования и науки Украины можно на сайте news.mon.gov.ua.

Напомним, что недавно свой фирменный стиль радикально переработала «Укрпошта».

Источник: МОН