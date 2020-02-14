Министерство юстиции США обвинило Huawei в краже коммерческой тайны





Министерство юстиции США обвинило Huawei и две американские дочерние компании в заговоре с целью вымогательства и кражи коммерческой тайны. Обвинительный акт из 16 пунктов, поданный вчера в Бруклине, Нью-Йорк, дополняет предыдущие обвинения США против Huawei. В документе упоминаются несколько обвиняемых, в том числе финансовый директор Huawei Ваньчжоу Мэн, которой уже предъявлены обвинения в мошенничестве, и она может провести годы в тюрьме.

Новая порция обвинений утверждает, что Huawei на протяжении десятилетий предпринимала попытки кражи интеллектуальной собственности у шести конкретных, но неназванных американских компаний. Утверждается, что китайская компания завладела коммерческими секретами и авторскими правами, заключив и затем нарушив соглашения о конфиденциальности, наняв сотрудников из конкурирующих компаний и используя профессоров в качестве доверенных лиц. Huawei даже предлагала бонусы сотрудникам, которые получали конфиденциальную информацию от конкурентов.

В документах также сказано, что попытки китайской компании увенчались успехом. Согласно обвинительному акту, Huawei успешно получила конфиденциальную информацию об исходном коде интернет-маршрутизатора, технологии сотовой антенны и робототехнике. Это позволило компании сократить собственные расходы на исследования и разработки и добиться конкурентного преимущества. Затем обвиняемые якобы представили искаженные сведения должностным лицам США, расследовавшим кражу интеллектуальной собственности.

Что еще хуже, Министерство юстиции США и ФБР обвинили Huawei в помощи северокорейским и иранским правительствам в проведении внутреннего надзора. Эти обвинения, несомненно, сделают и без того напряженные отношения между США и Huawei ещё более напряженными.

Источник: Engadget