Министерство здравоохранения Украины получило от Google грант в размере $550 тыс. на информационную кампанию по противодействию коронавирусу

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Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с поисковым гигантом Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в нашей стране.

В результате ведомство получило грант в эквиваленте 550 000 долларов на поисковую кампанию в рамках приоритетизации официальных источников информации. Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первоочередном порядке получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать использование недостоверных источников.

Напомним, что недавно компания Google запустила собственный сайт www.google.com/covid19, посвященный пандемии коронавируса COVID-19. Его основная задача — предоставлять интернет-пользователям достоверную информацию о вирусе из проверенных источников, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Источник: МОЗ Украины