Минкульт намерен добиться удаления «ВКонтакте» из украинских App Store и Google Play

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Кроме прочего, Министерство культуры Украины готовит запросы к Apple, Google и другим поставщикам ПО на удаление мобильного приложения «ВКонтакте» из перечня приложений, доступных для украинских пользователей.

Напомним, в мае вступил в силу президентский указ о продлении запрета на работу «ВКонтакте» и прочих российских сервисов еще на три года — до 15 мая 2023 года. Но буквально на днях разработчики санкционного приложения добавили возможность обхода блокировки с помощью прокси. Показательно, что они сделали это аккурат перед местными выборами.

Реагируя на вероятную угрозу национальной безопасности и для обеспечения повышенной информационной безопасности, Минкульт вместе с СНБО, СБУ и другими правоохранительными органами «безотлагательно принимают меры для блокирования работы социальной сети в Украине».

«Обращаем внимание, что традиционные пики активности российских спецслужб приходятся на важные события в общественно-политической жизни Украины. Сейчас — это местные выборы, которые вполне вероятно могут стать объектом информационного воздействия с помощью таких ресурсов, как «ВКонтакте»…. С 2014 года спецслужбы РФ активно используют «ВКонтакте» для распространения дезинформации и манипулирования общественным мнением, а также для сбора персональных данных и личной информации украинцев».

Какие еще конкретно действия планируют предпринять Минкульт, СНБО, СБУ и другие правоохранительные органы для эффективной блокировки работы «ВКонтакте» и прочих российский сетей, представляющий национальную угрозу безопасности, не уточняется.

Источник: Министерство культуры Украины Facebook