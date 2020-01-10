Минобороны показало украинский БПЛА, способный обнаруживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы с точностью до сантиметра

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Министерство обороны Украины продемонстрировало отечественный комплекс на основе БПЛА, который способен обнаруживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы с точностью до сантиметра.

Украинское предприятие (судя по фотографиям с испытаний — UMT) в кооперации с иностранной компанией разработало специальные магнитометрические датчики для БПЛА, способные обнаруживать неразорвавшиеся боеприпасы и мины. Эти датчики монтируют на беспилотный летательный аппарат типа «коптер», который выполняет облет необходимого участка местности на высоте 5-10 метров и определяет не только места пребывания взрывоопасных предметов, но и их контуры.

Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники уже опробовали возможности применения беспилотника в разминировании местности.

По словам начальника управления научных исследований и испытаний вооружения и военной техники Воздушных Сил полковника Юрия Камака, во время испытаний беспилотник, оборудованный упомянутыми датчиками, безошибочно идентифицировал мины калибра 82 и 120 миллиметров с точностью до сантиметра. Причем он способен делать это как днем, так и ночью.

Полученную информацию можно передавать как в режиме реального времени, так и по возвращении из полетного задания. Во втором случае с помощью таких сведений оператор составляет карту местности с нанесением мест закладки мин.

По словам создателей комплекса, применение таких беспилотных аппаратов экономит время на разведку местности, по сравнению с трудом сапера, который использует робототехнику, повышает точность определения опасных предметов и защищает личный состав от лишней необходимости рисковать жизнью.

Источник: Минобороны Украины