Минобразования: Учебный год в школах по всей Украине завершится дистанционно, несмотря на ослабление карантинных мер
Как известно, вчера правительство продлило сроки общенационального карантина в Украине до 22 мая 2020 года, объявив о поэтапном смягчении некоторых мер с 11 мая. При этом Министерство образования и науки Украины уточнило, что для школьников все останется неизменным и учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.
«Решение правительства предусматривает ослабление некоторых мер карантина с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным — они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года «, — рассказала и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.
Календарь обучения будет выглядеть так:
- до 31 мая продлятся занятия;
- до 1 июля должен быть завершен учебный год;
- до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний;
- в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.
Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ДПА в форме ЗНО. Ученики, которые проживают в другой области или на расстоянии более 150 километров от учебного заведения, смогут изменить место прохождения ЗНО.
Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают им копии документов по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.
Предварительно МОН сообщало, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена.
Для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 в 2019/2020 учебном году МОН также рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности — последних звонков и выпускных вечеров.
Напомним, что ранее Министерство образования и науки Украины запустило сайт, где можно узнать обо всех изменениях в сфере образования в связи с карантином.
Источник: Министерство образования и науки Украины