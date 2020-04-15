Минобрнауки запустило сайт, где можно узнать обо всех изменениях в сфере образования в связи с карантином

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Министерство образования и науки Украины (МОН) объявило о запуске специального информационного сайта с рекомендациями. На этом сайте (http://mon-covid19.info) теперь можно получить информацию о всех изменениях в сфере образования, обусловленной карантином по коронавирусу.

На сайте представлена важная информация об изменениях в работе детских садов, школ, учреждений ПТО, университетов и колледжей. Также там можно найти актуальную информацию о дистанционном обучении, завершении учебного года в школах, ВНО-2020 и вступительной кампании.

Сайт также содержит полезную информацию для педагогов — по режиму работы, зарплат, отпусков, аттестации, заполнение классных журналов, инструментов для дистанционного обучения и тому подобное. Еще там можно найти контакты учреждений и служб, которые пригодятся, если нужно будет уточнить ту или иную информацию.

В МОН обещают, что информация на сайте будет обновляться в случае изменения режима карантина или принятия новых решений, касающихся системы образования.

Напомним, на 6 апреля была запущена «Всеукраїнська школа онлайн» — с прошлого понедельник школьники смотрят онлайн-уроки, которые Минобрнауки транслирует на своем канале в YouTube и 12 телеканалах.

Источник: МОН