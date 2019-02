Миссия Opportunity официально завершена. NASA прекратило попытки связаться с марсоходом

Во вторник NASA предприняло последнюю безуспешную попытку связаться с марсоходом Opportunity. Команда инженеров Лаборатории реактивного движения (JPL) отправила аппарату последнюю команду, но не получила ответа. После этого аэрокосмическое агентство решило прекратить дальнейшие попытки спасти Opportunity, фактически завершив 15-летнюю миссию ровера на Марсе. Да, марсоход проработал целых 15 лет вместо запланированных трех месяцев.

Связь с Opportunity прекратилась в июне прошлого года во время сильной пылевой бури планетарного масштаба. Марсоход не смог использовать свои солнечные панели, в результате чего его батарея разрядилась, и он вынужден был перейти в режим гибернации. После того, как шторм утих, команда миссии надеялась, что Opportunity сможет восстановить энергию и выйти на связь, но этого не случилось. Последний сигнал от него был получен 10 июня. NASA испробовало все возможные способы спасти ровер, задействовав Сеть дальней космической связи и мощные наземные радиотелескопы, но всё безуспешно. Оставалась надежда на то, что сезон осенних ветров поможет очистить солнечные панели аппарата от пыли и восстановить его работоспособность.

Теперь ясно, что Opportunity обречён. Его ждёт марсианская зима, которую он не сможет пережить. Ночная температура в этот период опускается ниже –105 градусов по Цельсию. На такой случай у ровера предусмотрены нагреватели, но в данной ситуации использовать их не представляется возможным. Для тех, кто работал над миссией Opportunity, это большая потеря. Многие уже попрощались с ним, когда была предпринята последняя попытка связи с ровером, хотя NASA окончательно определило его судьбу во время вчерашней пресс-конференции, заявив, что миссия официально завершена.

Spent the evening at JPL as the last ever commands were sent to the Opportunity rover on #Mars. 💔

There was silence. There were tears. There were hugs. There were memories and laughs shared.#ThankYouOppy #GoodnightOppy pic.twitter.com/JYRPtKZ8T5

— Dr. Tanya Harrison (@tanyaofmars) February 13, 2019