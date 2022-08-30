Мобильные игры заполнила сексуальная реклама — британский регулятор видит в этом проблему

Вводящая в заблуждение или сексуальная реклама для привлечения новых пользователей на фоне снижения спроса наводнила мобильные игры. Так считает Управление рекламных стандартов Великобритании (ASA).

Регулятор рынка столкнулся с новой тенденцией в игровой рекламе – демонстрацией сексистских или несогласованных сексуальных образов, нацеленных на уязвимости взрослых и детей.

В этом месяце ASA запретило рекламу, демонстрируемую в Angry Birds 2. В ней анимированная женщина играла в бильярд в джинсовой рубашке, обнажающей грудь – она рекламировала игру Infinity 8 Ball. Компания Rovio, автор Angry Birds, заявила, что реклама нарушает ее политику и появилась по ошибке. Playorcas, разработчики Infinity 8 Ball, не ответили ни ASA, ни Financial Times.

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Другие рекламные вставки, недавно запрещенные ASA, включали изображения сексуальных действий, побуждающие пользователей «шлепать» или «раздевать» персонажей.

Рост этой тенденции связывают с тем, что в последние месяцы игровой сектор пострадал от снижения продаж и вовлеченности, а также от снижения расходов на рекламу. После всплеска во время пандемии, спрос на игры упал – люди вернулись к реальным занятиям и сократили свои расходы на фоне растущего инфляционного давления. Как следствие, реклама стала более агрессивной.

Так называемые «гипер-казуальные» игры составляют огромную часть рынка мобильных игр и особенно уязвимы к падению расходов на рекламу. Это бесплатные простые игры, которые удерживают внимание пользователей на несколько минут в каждом сеансе. Такая модель учитывает высокий уровень оттока пользователей, привлеченных с помощью онлайн-рекламы. Гиперказуальные игры приносят доход в основном за счет показа рекламы пользователям после того, как они загрузили приложение.

Украина столкнулась с более существенной опасностью, исходящей от мобильных игр.

Источник: Financial Times