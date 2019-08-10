Рецензия на мультфильм The Angry Birds Movie 2 / «Angry Birds в кино 2»

Вы не поверите, но с момента выхода самой первой игры серии Angry Birds прошло уже… 10 лет. За это время Rovio Entertainment успела выпустить 20 игр про злых птичек и их заклятых друзей (две только в 2019 г., а ведь год еще не закончился: Angry Birds Dream Blast и Angry Birds POP! 2), семь (!) мультсериалов и полнометражный мультфильм The Angry Birds Movie (2016). Непритязательный мультик принес Sony Pictures и Rovio $352 млн. при бюджете в $73 млн., так что выход сиквела был предрешен. Встречайте – The Angry Birds Movie 2. Те же злые птички, свиньи и третья сила, против которой бывшие враги будут сражаться вместе.

The Angry Birds Movie 2 / «Angry Birds в кино 2» Жанр мультфильм

Режиссер Туроп ван Орман

Роли озвучивали Джейсон Судейкис (Ред), Джош Гэд (Чак), Дэнни Макбрайд (Бомб), Билл Хейдер (Леонард), Питер Динклэйдж (Могучий Орёл), Лесли Джонс (Зета), Рэйчел Блум (Серебрянка), Аквафина (Кортни), Стерлинг Браун (Гэри) и др.

Студии Columbia Pictures, Rovio Animation, Sony Pictures Animation

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Итак, Ред, Чак и Бомб неусыпно стоят на страже Птичьего острова, коварные свиньи по-прежнему строят свои коварные планы, вот только никакого особого злодейства в них уже не ощущается, так, легкий троллинг. И вдруг на Свиной остров нападает некая третья сила, использующая оружие, неизвестное технологически продвинутым зеленым хрюшкам. Свиньи предлагают птицам заключить перемирие и объединить силы в борьбе с неизвестным врагом, а Ред, уже привыкший к обожанию других птиц, в условиях мира чувствует себя ненужным. После некоторого периода взаимного недоверия и непонимания Ред и Леонард (если вы забыли, то так зовут предводителя свиней), собирают отряд лучших птиц и свиней из тех, что были, и отправляются в логово врага. Достаточно незамысловатый сюжет, впрочем, для мультфильма, ориентированного на детей 7-10 лет (целевая аудитория не поменялась) этого вполне достаточно. Удивительно другое, в The Angry Birds Movie 2 есть контент и для взрослых.

Во-первых, собственно основной стержень сюжета – желание быть любимым и последствия, с которыми вы можете столкнуться, отвергнув чувства другого. Не важно, что двигало вами, страх ответственности, неуверенность в себе или в другом — последствия принятого когда-то решения будут преследовать вас всю жизнь. Впрочем, это все-таки детский мультфильм, так что все сломанное здесь чинится буквально одной пылкой речью. Увы, в реальной жизни так не бывает.

Во-вторых, в The Angry Birds Movie 2 есть масса отсылок и троллинг в адрес популярных кинофраншиз последнего десятилетия. Больше всего досталось Mission: Impossible и Avengers. Тайная технологическая база свиней и изобретатель Гэри – это явный намек на Тони Старка и базу «Мстителей». Эпизод в туалете – пародия на эпичную драку в Mission: Impossible – Fallout. Таких отсылок в мультфильме хватает, и они получились действительно смешными. Впрочем, как и в первой части, не обошлось без достаточно непритязательного юмора ниже пояса. Порой слишком уж непритязательного.

В-третьих, саундтрек. Юные зрители, возможно, и не оценят подбор композиций, зато взрослым они однозначно понравятся.

Есть в The Angry Birds Movie 2 и некоторая феминистическая нотка, конечно же, в образе новичка команды Серебрянки, которая оказывается умнее, прозорливее, харизматичнее и добрее слишком обидчивого и не умеющего признавать собственные ошибки Реда. Впрочем, образ Серебрянки, хотя и отличающийся от того, к которому мы привыкли в играх, получился очень интересным. Ее же участию в спасении трех островов мы обязаны и главной морали, которую авторы хотели вложить в фильм: точные науки – это круто, быть инженером – еще круче и да, девочки тоже могут быть инженерами. Что ж, очень правильный и нужный посыл, который можно только приветствовать.

Как и первый мультфильм, The Angry Birds Movie 2 не хватает звезд с неба, зато очень тесно связан с оригинальной игрой. Антураж игровых уровней здесь превращен в живые острова с забавными героями, чего стоят одни только рогатки в качестве общественного транспорта. Естественно, и все умения героев остались при них, вот только в нескольких эпизодах о способностях, например, о сверхскорости Чака, авторы просто забывают.

Как и фильм 2016 г., сиквел может даже понравиться, если вы не будете идти на него с завышенными ожиданиями. Просто мультфильм, временами смешной, временами даже не совсем глупый. Со своей основной задачей, в очередной раз привлечь внимание к франшизе Angry Birds, он вполне справляется. По крайней мере, я после возвращения с сеанса повторно установил Angry Birds 2 и обнаружил, что по прошествии 4 лет игра все еще жива. Здесь проводятся регулярные активности, появился end-game контент и ШАПКИ, очень много шапок. Настолько много шапок, что Team Fortress 2 просто нервно курит в стороне. Не уверен, что буду играть в Angry Birds 2 долго, но мое внимание Rovio явно привлекли. И да, прямо сейчас в игре проходит событие, связанное с новым мультфильмом.