Мобильные операторы Украины будут предоставлять Минэкономразвитию статистические данные о перемещениях внутренних и роуминговых абонентов по стране

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Большая тройка мобильных операторов в составе Киевстара, Vodafone Украина и Lifecell будет добровольно предоставлять Министерству экономического развития и торговли Украины статистическую информацию о динамике туристических потоков абонентов мобильной связи в пределах страны.

Соответствующий меморандум был сегодня подписан Министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивым и представителями компаний Киевстар, Vodafone Украина и Lifecell. Согласно договору соответствующая статистическая информация должна предоставляться исключительно в сводном обезличенном виде с периодичностью один раз в квартал.

В частности, меморандум предусматривает предоставление Минэкономразвития следующих статистических показателей:

количество внутренних туристов, зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые находились более суток вне соответствующей области / места регистрации (с разбивкой по областям Украины, человек);

количество въездных туристов, иностранных абонентов мобильной связи в роуминге, находившихся более суток в определенной области (с разбивкой по странам, из которых въехали и областям Украины, в которые въехали, человек);

количество граждан Украины, зарегистрированных абонентов мобильной связи, выехавших из соответствующей области за границу (с разбивкой по странам, человек);

средняя продолжительность пребывания туристов в области / городе (“туристических дней”).

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук отметил важность подобного сотрудничества. По его словам, статистическая информации по перемещению туристических потоков по территории страны, полученная от мобильных операторов, позволит более качественно и оперативно исследовать состояние дел в сфере туризма в Украине, а также, что немаловажно, выстраивать более действенные стратегии ее развития.

Источник: Минэкономразвития