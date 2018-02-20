Мобильный браузер Google Chrome начал автоматически обрезать “трекинговые” окончания URL, которыми пользователь делится с помощью меню Share

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Компания Google продолжает активно работать над улучшением своего браузера Chrome и после автоматической блокировки раздражающей рекламы, всплывающих окон и редиректов, а также отключения звука на сайтах с автоматически включающимися видеороликами, представила еще одну полезную функцию.

Любому, кто активно делится с друзьями и семьей ссылками на интересный контент, знакома ситуация, при которой скопированный из строки браузера url-адрес оказывается чрезмерно длинным из-за трекинговых данных различных сервисов и сайтов.

При ручном копировании такой адрес можно укоротить вручную, обрезав лишнюю дополнительные информацию, однако в случае, если пользователь выбирает вариант с меню Share, то ссылка отправляется в чат, мессенджер или электронную почту в своем первозданном виде, не несущем смысловую нагрузки для получателя ссылки.

Новая версия мобильного браузера Google Chrome v64 научилась автоматически обрезать лишние приставки из ссылок, которые пользователь пытается передать с помощью меню Share. В случае, если приставка оказывается полезной (например, указывает на конкретную позицию в длинном материале), ссылку по-прежнему можно скопировать вручную.

Источник: Engadget