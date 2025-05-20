Ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 5060 уже в продаже — цена от $1099

NVIDIA не сбавляет обороты: после релиза настольных версий новые мобильные видеокарты GeForce RTX 5060 на базе архитектуры Blackwell уже доступны в ноутбуках от ведущих производителей. Это обновление приносит в средний класс повышенную производительность и новые ИИ-функции.

Как рассказывает NVIDIA, линейка GeForce RTX 50 для ноутбуков основана на новой архитектуре Blackwell. Она обеспечивает значительно более высокую производительность — DLSS 4 с Multi Frame Generation удваивает количество кадров, улучшает качество изображения и снижает задержки благодаря NVIDIA Reflex. Если верить слайду компании, мобильная GeForce RTX 5060 обеспечивает примерно вдвое более высокую производительность, чем модель предыдущего поколения. Видеокарта для ноутбуков имеет 3328 ядер CUDA и 8 ГБ памяти.

Ноутбуки с новой видеокартой весят от 1,46 кг, имеют толщину от 14,9 мм, имеют дисплеи от 14 дюймов. И еще для некоторых моделей заявляют время работы от аккумулятора до 14 часов ─ благодаря энергоэффективным решениям Max-Q.

RTX 5060 ─ это не только об играх, говорит NVIDIA. Студенты смогут быстрее работать в программах для инженерии, архитектуры, компьютерных наук и экономики. Создатели контента — смогут быстрее редактировать видео, генерировать 3D-модели, рисовать или стримить на высоком уровне.

Модели с сертификацией NVIDIA Studio получат профессиональные драйверы для стабильной работы со специализированным ПО. Видеокарта поддерживает новые ИИ-функции, обработку видео в формате 4:2:2, AV1-кодирование, быстрый рендеринг и генеративный ИИ-контент. NVIDIA Encoder девятого поколения значительно улучшает качество видео, а новый декодер удваивает скорость обработки H.264. DLSS 4 ускоряет визуализацию сцен в Chaos Vantage и D5 Render.

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Самые интересные модели с GeForce RTX 5060

ACER Predator Helios Neo 14 AI — 14,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880×1800, время отклика 0,2 мс.

ASUS TUF Gaming A14 — самый компактный TUF, вес 1,46 кг, толщина 1,69 см. 14-дюймовый дисплей 165 Гц, аккумулятор заряжается на 50% за 30 мин через USB-C.

Alienware 16X Aurora — 16-дюймовый QHD+ дисплей 240 Гц, 155 Вт мощности, высокая яркость и точный охват цвета.

GIGABYTE Gaming A16 PRO — 14 часов автономности, дисплей WQXGA 165 Гц, клавиатура с эргономичным изгибом.

HP OMEN Transcend 14 — 3K OLED, до 64 ГБ LPDDR5, вес 1,63 кг, время автономной работы до 11,5 часов.

Lenovo Legion Pro 5i — геймерский ноутбук с OLED-дисплеем и топовыми характеристиками для киберспорта.

MSI Venture Pro A14 AI+ — 2K OLED дисплей, до 96 ГБ оперативной памяти, качественная аудиосистема.

Razer Blade 14 — еще более тонкий корпус (15,24 мм), до 11 часов автономной работы, корпус фрезерован из цельного блока алюминия.

Цены на ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 5060 стартуют с отметки $1099.

Источник: techpowerup