Модельный ряд APU AMD серии Renoir AM4 4000G может оказаться более широким, чем считалось ранее, презентация состоится в июле
Как сообщают осведомлённые источники, в следующем месяце компания AMD намерена официально представить серию процессоров Ryzen 4000G. При этом модельный ряд APU Renoir может оказаться более широким и разнообразным, чем ожидалось ранее.
Согласно имеющимся данным, запуск новых чипов будет скромным. Однако пока нет сведений о том, планирует ли AMD провести два отдельных мероприятия для процессоров корпоративного и потребительского сегментов. Разные источники называют разные даты проведения презентации. В одном случае речь идёт о 7 июля, в другом – о 27 июля.
Ранее сообщалось о намерении AMD вывести на рынок 6 моделей процессоров APU Renoir (без модификаций PRO, которые обычно имеют такие же характеристики). С их характеристиками можно ознакомиться в следующей таблице.
|Процессор
|Ядра/потоки
|Базовая частота
|Turbo частота
|TDP
|Исполнительные блоки
|Частота GPU
|Ryzen 7 4700G
|8C/16T
|3,6 ГГц
|4,4 ГГц
|65 Вт
|8
|2,10 ГГц
|Ryzen 7 4700GE
|8C/16T
|3,1 ГГц
|4,3 ГГц
|35 Вт
|8
|?
|Ryzen 5 4400G
|6C/12T
|3,7 ГГц
|4,3 ГГц
|65 Вт
|7
|1,90 ГГц
|Ryzen 5 4400GE
|6C/12T
|3,3 ГГц
|4,2 ГГц
|35 Вт
|7
|?
|Ryzen 3 4200G
|4C/8T
|3,8 ГГц
|4,1 ГГц
|65 Вт
|6
|1,70 ГГц
|Ryzen 3 4200GE
|4C/8T
|3,5 ГГц
|4,1 ГГц
|35 Вт
|6
|?
Теперь же сообщается, что помимо указанных выше чипов также будут представлены следующие процессоры:
- AMD Ryzen 7 PRO 4750G
- AMD Ryzen 7 PRO 4750GE
- AMD Ryzen 5 PRO 4650G
- AMD Ryzen 5 PRO 4650GE
- AMD Ryzen 3 PRO 4350G
- AMD Ryzen 3 PRO 4350GE
- AMD Ryzen 5 4600G
- AMD Ryzen 5 4600GE
- AMD Ryzen 3 4300G
- AMD Ryzen 3 4300GE
Кроме того, о грядущих AMD APU Renoir появилась ещё одна интересная информация. На следующем видео демонстрируется, что процессор серии AMD Ryzen 4000U (Renoir-U) способен работать без использования какой-либо системы охлаждения и обеспечивать при этом стабильную частоту кадров в игре Crysis.
В данной демонстрации участвует мобильный APU Ryzen 3 4300U с TDP 15 Вт. Этот чип в «голом виде» (без активного кулера или даже пассивного радиатора) работал под нагрузкой в виде игры Crysis на протяжении 10 минут. Для этого теста использовался инструмент для ограничения температуры чипа. В синтетическом тесте Cinebench R15 процессор набрал 124 и 327 баллов в одноядерных и многоядерных тестах, соответственно.
Источник: videocardz