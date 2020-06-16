Модельный ряд APU AMD серии Renoir AM4 4000G может оказаться более широким, чем считалось ранее, презентация состоится в июле

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Как сообщают осведомлённые источники, в следующем месяце компания AMD намерена официально представить серию процессоров Ryzen 4000G. При этом модельный ряд APU Renoir может оказаться более широким и разнообразным, чем ожидалось ранее.

Согласно имеющимся данным, запуск новых чипов будет скромным. Однако пока нет сведений о том, планирует ли AMD провести два отдельных мероприятия для процессоров корпоративного и потребительского сегментов. Разные источники называют разные даты проведения презентации. В одном случае речь идёт о 7 июля, в другом – о 27 июля.

Ранее сообщалось о намерении AMD вывести на рынок 6 моделей процессоров APU Renoir (без модификаций PRO, которые обычно имеют такие же характеристики). С их характеристиками можно ознакомиться в следующей таблице.

Процессор Ядра/потоки Базовая частота Turbo частота TDP Исполнительные блоки Частота GPU Ryzen 7 4700G 8C/16T 3,6 ГГц 4,4 ГГц 65 Вт 8 2,10 ГГц Ryzen 7 4700GE 8C/16T 3,1 ГГц 4,3 ГГц 35 Вт 8 ? Ryzen 5 4400G 6C/12T 3,7 ГГц 4,3 ГГц 65 Вт 7 1,90 ГГц Ryzen 5 4400GE 6C/12T 3,3 ГГц 4,2 ГГц 35 Вт 7 ? Ryzen 3 4200G 4C/8T 3,8 ГГц 4,1 ГГц 65 Вт 6 1,70 ГГц Ryzen 3 4200GE 4C/8T 3,5 ГГц 4,1 ГГц 35 Вт 6 ?

Теперь же сообщается, что помимо указанных выше чипов также будут представлены следующие процессоры:

AMD Ryzen 7 PRO 4750G

AMD Ryzen 7 PRO 4750GE

AMD Ryzen 5 PRO 4650G

AMD Ryzen 5 PRO 4650GE

AMD Ryzen 3 PRO 4350G

AMD Ryzen 3 PRO 4350GE

AMD Ryzen 5 4600G

AMD Ryzen 5 4600GE

AMD Ryzen 3 4300G

AMD Ryzen 3 4300GE

Кроме того, о грядущих AMD APU Renoir появилась ещё одна интересная информация. На следующем видео демонстрируется, что процессор серии AMD Ryzen 4000U (Renoir-U) способен работать без использования какой-либо системы охлаждения и обеспечивать при этом стабильную частоту кадров в игре Crysis.

В данной демонстрации участвует мобильный APU Ryzen 3 4300U с TDP 15 Вт. Этот чип в «голом виде» (без активного кулера или даже пассивного радиатора) работал под нагрузкой в виде игры Crysis на протяжении 10 минут. Для этого теста использовался инструмент для ограничения температуры чипа. В синтетическом тесте Cinebench R15 процессор набрал 124 и 327 баллов в одноядерных и многоядерных тестах, соответственно.

Источник: videocardz