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Модельный ряд APU AMD серии Renoir AM4 4000G может оказаться более широким, чем считалось ранее, презентация состоится в июле

Модельный ряд APU AMD серии Renoir AM4 4000G может оказаться более широким, чем считалось ранее, презентация состоится в июле

Модельный ряд APU AMD серии Renoir AM4 4000G может оказаться более широким, чем считалось ранее, презентация состоится в июле


Как сообщают осведомлённые источники, в следующем месяце компания AMD намерена официально представить серию процессоров Ryzen 4000G. При этом модельный ряд APU Renoir может оказаться более широким и разнообразным, чем ожидалось ранее.

Согласно имеющимся данным, запуск новых чипов будет скромным. Однако пока нет сведений о том, планирует ли AMD провести два отдельных мероприятия для процессоров корпоративного и потребительского сегментов. Разные источники называют разные даты проведения презентации. В одном случае речь идёт о 7 июля, в другом – о 27 июля.

Ранее сообщалось о намерении AMD вывести на рынок 6 моделей процессоров APU Renoir (без модификаций PRO, которые обычно имеют такие же характеристики). С их характеристиками можно ознакомиться в следующей таблице.

ПроцессорЯдра/потокиБазовая частотаTurbo частотаTDPИсполнительные блокиЧастота GPU
Ryzen 7 4700G8C/16T3,6 ГГц4,4 ГГц65 Вт82,10 ГГц
Ryzen 7 4700GE8C/16T3,1 ГГц4,3 ГГц35 Вт8?
Ryzen 5 4400G6C/12T3,7 ГГц4,3 ГГц65 Вт71,90 ГГц
Ryzen 5 4400GE6C/12T3,3 ГГц4,2 ГГц35 Вт7?
Ryzen 3 4200G4C/8T3,8 ГГц4,1 ГГц65 Вт61,70 ГГц
Ryzen 3 4200GE4C/8T3,5 ГГц4,1 ГГц35 Вт6?

Теперь же сообщается, что помимо указанных выше чипов также будут представлены следующие процессоры:

  • AMD Ryzen 7 PRO 4750G
  • AMD Ryzen 7 PRO 4750GE
  • AMD Ryzen 5 PRO 4650G
  • AMD Ryzen 5 PRO 4650GE
  • AMD Ryzen 3 PRO 4350G
  • AMD Ryzen 3 PRO 4350GE
  • AMD Ryzen 5 4600G
  • AMD Ryzen 5 4600GE
  • AMD Ryzen 3 4300G
  • AMD Ryzen 3 4300GE

Кроме того, о грядущих AMD APU Renoir появилась ещё одна интересная информация. На следующем видео демонстрируется, что процессор серии AMD Ryzen 4000U (Renoir-U) способен работать без использования какой-либо системы охлаждения и обеспечивать при этом стабильную частоту кадров в игре Crysis.

В данной демонстрации участвует мобильный APU Ryzen 3 4300U с TDP 15 Вт. Этот чип в «голом виде» (без активного кулера или даже пассивного радиатора) работал под нагрузкой в виде игры Crysis на протяжении 10 минут. Для этого теста использовался инструмент для ограничения температуры чипа. В синтетическом тесте Cinebench R15 процессор набрал 124 и 327 баллов в одноядерных и многоядерных тестах, соответственно.

Источник: videocardz

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