В сеть утекли результаты тестов и характеристики APU AMD Ryzen (PRO) 4700G, 4400G и 4200G (семейство Renoir)





В интернете обнаружены результаты тестов в 3DMark грядущих настольных процессоров AMD семейства Renoir. Это гибридные чипы (APU) в исполнении AM4. Утечка охватывает все три подсерии Ryzen (7, 5 и 3) и раскрывает характеристики чипов.

APU Renoir получили больше вычислительных ядер, чем решения предыдущих поколения Picasso/Raven Ridge для того же процессорного разъёма AM4. Таким образом, можно ожидать прироста вычислительной производительности. Но графическая система не подверглась значительной модернизации и основана на GPU Vega. При этом количество исполнительных блоков в GPU уменьшилось с 11 до 8, но рабочая частота возросла. Образец Ryzen 4700G имеет частоту GPU 2100 МГц, что на 700 МГЦ больше, чем у Ryzen 5 3400G.

В таблице ниже представлены известные характеристики всех известных серий APU Ryzen. Следует отметить, что, как правило, чипы серии Ryzen PRO имеют такие же характеристики, как и потребительские версии процессоров. Потому они не включаются в таблицу в качестве отдельных линеек.

APU AMD Ryzen AM4 Процессор Ядра/потоки Базовая частота Turbo частота TDP Исполнительные блоки Частота GPU AMD Renoir AM4 (Ryzen 4000) Ryzen 7 4700G 8C/16T 3,6 ГГц 4,4 ГГц 65 Вт 8 2,10 ГГц Ryzen 7 4700GE 8C/16T 3,1 ГГц 4,3 ГГц 35 Вт 8 ? Ryzen 5 4400G 6C/12T 3,7 ГГц 4,3 ГГц 65 Вт 7 1,90 ГГц Ryzen 5 4400GE 6C/12T 3,3 ГГц 4,2 ГГц 35 Вт 7 ? Ryzen 3 4200G 4C/8T 3,8 ГГц 4,1 ГГц 65 Вт 6 1,70 ГГц Ryzen 3 4200GE 4C/8T 3,5 ГГц 4,1 ГГц 35 Вт 6 ? AMD Picasso AM4 (Ryzen 3000 Series) Ryzen 5 3400G 4C/8T 3,7 ГГц 4,2 ГГц 65 Вт 11 1,40 ГГц Ryzen 5 3400GE 4C/8T 3,3 ГГц 4,0 ГГц 35 Вт 11 Ryzen 3 3200G 4C/4T 3,6 ГГц 4,0 ГГц 65 Вт 8 1,25 ГГц Ryzen 3 3200GE 4C/4T 3,3 ГГц 3,8 ГГц 35 Вт 8 1,20 ГГц AMD Raven Ridge AM4 (Ryzen 2000 Series) Ryzen 5 2400G 4C/8T 3,6 ГГц 3,9 ГГц 65 Вт 11 1,25 ГГц Ryzen 5 2400GE 4C/8T 3,2 ГГц 3,8 ГГц 35 Вт 11 1,25 ГГц Ryzen 3 2200G 4C/4T 3,5 ГГц 3,7 ГГц 65 Вт 8 1,10 ГГц Ryzen 3 2200GE 4C/4T 3,2 ГГц 3,6 ГГц 35 Вт 8 1,10 ГГц

Также удалось обнаружить таблицу со сравнением результатов процессоров Ryzen 3 4200G и 3200G, используемых в системах с одинаковой конфигурацией памяти. Судя по этим данным, новый процессор обеспечивает прирост вычислительной производительности около 57%, но графическая производительность фактически оказалась ниже на 7%.

Источник: videocardz