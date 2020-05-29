В сеть утекли результаты тестов и характеристики APU AMD Ryzen (PRO) 4700G, 4400G и 4200G (семейство Renoir)
В интернете обнаружены результаты тестов в 3DMark грядущих настольных процессоров AMD семейства Renoir. Это гибридные чипы (APU) в исполнении AM4. Утечка охватывает все три подсерии Ryzen (7, 5 и 3) и раскрывает характеристики чипов.
APU Renoir получили больше вычислительных ядер, чем решения предыдущих поколения Picasso/Raven Ridge для того же процессорного разъёма AM4. Таким образом, можно ожидать прироста вычислительной производительности. Но графическая система не подверглась значительной модернизации и основана на GPU Vega. При этом количество исполнительных блоков в GPU уменьшилось с 11 до 8, но рабочая частота возросла. Образец Ryzen 4700G имеет частоту GPU 2100 МГц, что на 700 МГЦ больше, чем у Ryzen 5 3400G.
В таблице ниже представлены известные характеристики всех известных серий APU Ryzen. Следует отметить, что, как правило, чипы серии Ryzen PRO имеют такие же характеристики, как и потребительские версии процессоров. Потому они не включаются в таблицу в качестве отдельных линеек.
|APU AMD Ryzen AM4
|Процессор
|Ядра/потоки
|Базовая частота
|Turbo частота
|TDP
|Исполнительные блоки
|Частота GPU
|AMD Renoir AM4 (Ryzen 4000)
|Ryzen 7 4700G
|8C/16T
|3,6 ГГц
|4,4 ГГц
|65 Вт
|8
|2,10 ГГц
|Ryzen 7 4700GE
|8C/16T
|3,1 ГГц
|4,3 ГГц
|35 Вт
|8
|?
|Ryzen 5 4400G
|6C/12T
|3,7 ГГц
|4,3 ГГц
|65 Вт
|7
|1,90 ГГц
|Ryzen 5 4400GE
|6C/12T
|3,3 ГГц
|4,2 ГГц
|35 Вт
|7
|?
|Ryzen 3 4200G
|4C/8T
|3,8 ГГц
|4,1 ГГц
|65 Вт
|6
|1,70 ГГц
|Ryzen 3 4200GE
|4C/8T
|3,5 ГГц
|4,1 ГГц
|35 Вт
|6
|?
|AMD Picasso AM4 (Ryzen 3000 Series)
|Ryzen 5 3400G
|4C/8T
|3,7 ГГц
|4,2 ГГц
|65 Вт
|11
|1,40 ГГц
|Ryzen 5 3400GE
|4C/8T
|3,3 ГГц
|4,0 ГГц
|35 Вт
|11
|Ryzen 3 3200G
|4C/4T
|3,6 ГГц
|4,0 ГГц
|65 Вт
|8
|1,25 ГГц
|Ryzen 3 3200GE
|4C/4T
|3,3 ГГц
|3,8 ГГц
|35 Вт
|8
|1,20 ГГц
|AMD Raven Ridge AM4 (Ryzen 2000 Series)
|Ryzen 5 2400G
|4C/8T
|3,6 ГГц
|3,9 ГГц
|65 Вт
|11
|1,25 ГГц
|Ryzen 5 2400GE
|4C/8T
|3,2 ГГц
|3,8 ГГц
|35 Вт
|11
|1,25 ГГц
|Ryzen 3 2200G
|4C/4T
|3,5 ГГц
|3,7 ГГц
|65 Вт
|8
|1,10 ГГц
|Ryzen 3 2200GE
|4C/4T
|3,2 ГГц
|3,6 ГГц
|35 Вт
|8
|1,10 ГГц
Также удалось обнаружить таблицу со сравнением результатов процессоров Ryzen 3 4200G и 3200G, используемых в системах с одинаковой конфигурацией памяти. Судя по этим данным, новый процессор обеспечивает прирост вычислительной производительности около 57%, но графическая производительность фактически оказалась ниже на 7%.
Источник: videocardz