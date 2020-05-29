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В сеть утекли результаты тестов и характеристики APU AMD Ryzen (PRO) 4700G, 4400G и 4200G (семейство Renoir)

В сеть утекли результаты тестов и характеристики APU AMD Ryzen (PRO) 4700G, 4400G и 4200G (семейство Renoir)

В сеть утекли результаты тестов и характеристики APU AMD Ryzen (PRO) 4700G, 4400G и 4200G (семейство Renoir)


В интернете обнаружены результаты тестов в 3DMark грядущих настольных процессоров AMD семейства Renoir. Это гибридные чипы (APU) в исполнении AM4. Утечка охватывает все три подсерии Ryzen  (7, 5 и 3) и раскрывает характеристики чипов.

В сеть утекли результаты тестов и характеристики APU AMD Ryzen (PRO) 4700G, 4400G и 4200G (семейство Renoir)

APU Renoir получили больше вычислительных ядер, чем решения предыдущих поколения Picasso/Raven Ridge для того же процессорного разъёма AM4. Таким образом, можно ожидать прироста вычислительной производительности. Но графическая система не подверглась значительной модернизации и основана на GPU Vega. При этом количество исполнительных блоков в GPU уменьшилось с 11 до 8, но рабочая частота возросла. Образец Ryzen 4700G имеет частоту GPU 2100 МГц, что на 700 МГЦ больше, чем у Ryzen 5 3400G.

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В таблице ниже представлены известные характеристики всех известных серий APU Ryzen. Следует отметить, что, как правило, чипы серии Ryzen PRO имеют такие же характеристики, как и потребительские версии процессоров. Потому они не включаются в таблицу в качестве отдельных линеек.

APU AMD Ryzen AM4
ПроцессорЯдра/потокиБазовая частотаTurbo частотаTDPИсполнительные блокиЧастота GPU
AMD Renoir AM4 (Ryzen 4000)
Ryzen 7 4700G8C/16T3,6 ГГц4,4 ГГц65 Вт82,10 ГГц
Ryzen 7 4700GE8C/16T3,1 ГГц4,3 ГГц35 Вт8?
Ryzen 5 4400G6C/12T3,7 ГГц4,3 ГГц65 Вт71,90 ГГц
Ryzen 5 4400GE6C/12T3,3 ГГц4,2 ГГц35 Вт7?
Ryzen 3 4200G4C/8T3,8 ГГц4,1 ГГц65 Вт61,70 ГГц
Ryzen 3 4200GE4C/8T3,5 ГГц4,1 ГГц35 Вт6?
AMD Picasso AM4 (Ryzen 3000 Series)
Ryzen 5 3400G4C/8T3,7 ГГц4,2 ГГц65 Вт111,40 ГГц
Ryzen 5 3400GE4C/8T3,3 ГГц4,0 ГГц35 Вт11
Ryzen 3 3200G4C/4T3,6 ГГц4,0 ГГц65 Вт81,25 ГГц
Ryzen 3 3200GE4C/4T3,3 ГГц3,8 ГГц35 Вт81,20 ГГц
AMD Raven Ridge AM4 (Ryzen 2000 Series)
Ryzen 5 2400G4C/8T3,6 ГГц3,9 ГГц65 Вт111,25 ГГц
Ryzen 5 2400GE4C/8T3,2 ГГц3,8 ГГц35 Вт111,25 ГГц
Ryzen 3 2200G4C/4T3,5 ГГц3,7 ГГц65 Вт81,10 ГГц
Ryzen 3 2200GE4C/4T3,2 ГГц3,6 ГГц35 Вт81,10 ГГц

Также удалось обнаружить таблицу со сравнением результатов процессоров Ryzen 3 4200G и 3200G, используемых в системах с одинаковой конфигурацией памяти. Судя по этим данным, новый процессор обеспечивает прирост вычислительной производительности около 57%, но графическая производительность фактически оказалась ниже на 7%.

В сеть утекли результаты тестов и характеристики APU AMD Ryzen (PRO) 4700G, 4400G и 4200G (семейство Renoir)

Источник: videocardz

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