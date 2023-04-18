Убийцы рака. Генетически модифицированные кожные бактерии успешно рассеивают опухоли у мышей – планируются испытания на людях

Исследователи из Stanford Medicine сделали важное открытие, которое в будущем можно использовать как один из методов лечения рака. В ходе тестов они изменили геномы кожных бактерий, после чего нанесли их на мышей, пораженных раком кожи. В результате опухоли начали рассеиваться.

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Бактерию под названием Staphylococcus epidermidis модифицировали на производство белка, стимулирующего иммунную систему в отношении специфических опухолей. Эксперимент показал потрясающий успех – модифицированные бактерии убивали агрессивные типы метастатического рака кожи после нанесения на мех грызунов без какого-либо заметного воспаления.

«Казалось, это магия. На коже этих мышей росли агрессивные опухоли и мы просто взяли бактериальный тампон и натерли их мех», — сказал Майкл Фишбах, доктор философии, доцент кафедры биоинженерии Стэндфордского университета.

В этом случае бактерии вырабатывали иммунные клетки, называемые Т-клетками CD8. Когда они встречали соответствующие опухоли, то начинали быстро воспроизводиться и уменьшать их массу или даже полностью уничтожать.

«Наблюдать, как эти опухоли исчезают – особенно на месте, удаленном от точки, где были применены бактерии – было шоком», – сказал Фишбах.

Staphylococcus epidermidis обычно встречается на коже человека – и бактерии, которые использовали для лечения мышей, первоначально были собраны из уха пациента-добровольца. Испытания на людях планируют начать в течение следующих нескольких лет, однако неизвестно, как модифицированная бактерия S. epidermidis отреагирует на кожу людей и вызовет ли необходимый иммунный ответ — возможно, потребуется найти другую бактерию-кандидата.

Метод Фишбаха предназначен для рассеяния раковых опухолей кожи и применяется местно, однако модифицированные бактерии можно использовать для лечения других заболеваний, а также аллергий, пишут Элейн Фукс из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и ее коллеги в сопроводительном комментарии к исследованию.

«Дополнительные исследования использования модифицированных бактерий могут проложить путь к более безопасным, более эффективным и широко применяемым терапевтическим методам», — пишет команда.

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Исследование ученых Stanford Medicine было опубликовано 13 апреля в Science