«Монобровь» и тройная основная камера: Apple выбирает дизайн для смартфонов iPhone следующего поколения (рендеры и видео)

Известный инсайдер Стивен Хеммерстоффер (@OnLeaks) и ресурс Compareraja.in опубликовали эксклюзивные изображения трехмерной модели смартфона будущего смартфона Apple iPhone XI (название предположительное). Да, как мы уже неоднократно отмечали, такие компьютерные модели, предоставляемые инсайдером OnLeaks, часто отражают внешний вид грядущих новинок очень точно. Но тут надо учитывать временные рамки. Следующее поколение смартфонов Apple будет представлено только в сентябре, эти же данные явно относятся к ранней модели, а к моменту выхода финальной версии многое в дизайне может измениться.

Как бы там ни было, дизайн, который демонстрируют нам эти рендеры, не кажется противоречивым. Как видим, iPhone нового поколения сохранит «монобровь». По слухам, на экраны с круглым отверстием, как у Samsung Galaxy A8s или Huawei Nova 4, смартфоны iPhone перейдут только через одно поколение, в 2020 году.

Общая форма и дизайн корпуса в целом полностью идентична таковой у актуальных моделей с закругленными краями и углами. Не изменился и дизайн полосок-антенн.

А вот основная камера изменилась. Она стала тройной, о чем уже давно ходили слухи. Сами же модули выстроены горизонтально и расположены в верхней части по центру. Особый интерес вызывает вспышка, которая оформлена в виде кольца вокруг центрального объектива камеры. Такую же кольцевую вспышку мы видели в нескольких последних моделях смартфонов Meizu. Разница лишь в том, что у смартфонов Meizu кольцевая вспышка размещена отдельно от основного блока камеры.

Еще одна интересная деталь, которую стоит отметить — фирменный разъем Lightning, тогда как во всех без исключения слухах последнего времени говорилось о переходе на USB-C.

Не так давно @OnLeaks публиковал изображения и видео Apple iPhone XI в ином дизайне с весьма необычной компоновкой модулей тройной основной камеры, их вы можете видеть ниже.

Инсайдер утверждает, что сейчас оба эти варианты дизайна находятся на рассмотрении у разработчиков. Учитывая, что само устройство сейчас находится на раннем этапе разработки EVT (Engineering Validation Test), то вариантов дальнейшего развития событий огромная масса. В конечном итоге разработчики могут выбрать какой-то один, оставить оба для разных моделей, либо же отказаться от них в пользу каких-то новых вариантов, которые нам еще предстоит увидеть в будущем.

Источник: Compareraja.in