Мошенники вывели из EigenLayer токенов на $5,7 млн вскоре после листинга

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Команда протокола EigenLayer, которая 1 октября провела листинг собственного токена EIGEN и анонсировала второй сезон аирдропа, сообщила о краже 1,67 млн токенов на сумму около $5,7 млн. Уже известно, что инцидент не связан со взломом проекта. Активы ошибочно переведены на адрес мошенника. Хакер скомпрометировал электронную почту, через которую один из инвесторов передавал токены на хранение. Затем злоумышленник быстро продал токены на децентрализованной платформе, после чего перевел полученные стейблкоины на несколько криптовалютных бирж.

«Компрометация не повлияла на всю экосистему в целом. Нет ни одной известной уязвимости в протоколе или контрактах токенов, и этот взлом не был связан с какой-либо функциональностью блокчейна», — заявили в EigenLayer.

Часть активов мошенника заморозили.

На фоне этой новости токен EIGEN показал проседание и торговался у отметки $3,1. Сейчас цена поднялась до $3,51.

Вскоре после листинга на Binance и других ведущих биржах стоимость токена EIGEN упала уже более чем на 15%. Сообщество оказалось недовольным действиями команды EigenLayer: сначала пользователей возмутили условия аирдропа, а затем оказалось, что инвесторы получили право стейкать монеты сразу после разблокировки. Причем команда не сообщала об этом, а просто дописала соответствующую информацию в документы об обновлении. Это подорвало доверие пользователей к проекту, рост сети EigenLayer начал падать.

Протокол EigenLayer создан на базе Ethereum и внедрил новый подход под названием «коллективный рестейкинг». Он позволяет тем, кто уже стейкает (замораживает) свою криптовалюту ETH, участвовать в дополнительных проектах, используя тот же стейк.

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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