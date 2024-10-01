Исследование: почти 90% токенов обесценивается после аирдропа

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Аналитики Keyrock провели исследование 62 аирдропов Airdrop, Drop или дроп — это бесплатная раздача токенов активным пользователям проекта. в 6 блокчейн-сетях в течение 2024 года. И можно сказать, что выводы порадуют только шортистов Трейдеры, которые заработают на падении цены на цифровой актив.. Как следует из публикации:

цена большинства токенов, распределенных через аирдропы, падает в течение первых 15 дней

В 2024 году 88% токенов претерпели значительное падение в течение нескольких месяцев, несмотря на кратковременный рост в начале.

Из 62 проанализированных аирдропов только 8 имели положительную доходность через 90 дней: 4 на Ethereum и 4 на Solana.

Проекты, распределявшие более 10% общего количества токенов, демонстрировали лучшие результаты, тогда как те, что распределяли менее 5%, часто сталкивались с массовыми распродажами.

Нехватка ликвидности Возможность быстрого обналичивания актива без существенной потери его стоимости

Проекты с чрезмерно высокими FDV[«help text=Полностью разведенная стоимость, Fully Diluted Valuation, FDV— рыночная капитализация токена после выпуска всех токенов.»] часто сталкивались с быстрым падением цены из-за нехватки ликвидности и отсутствия возможностей для дальнейшего роста (привет, Hamster Kombat).

Лучший на худший аирдропы 2024 года

Начнем с истории успеха.

Drift — децентрализованная платформа для торговли фьючерсами, которая работает на Solana уже почти три года. На Drift было совершено несколько хакерских атак. Команда стратегически выделила 12% общего предложения токенов для аирдропа — относительно высокий процент — и внедрила умную систему бонусов, которая активировалась каждые 6 часов после первоначального распределения.

Стартовав со скромной рыночной капитализацией в $56 млн, Drift удивил многих, особенно по сравнению с другими vAMM (виртуальными автоматизированными маркет-мейкерами), которые имели меньше пользователей и истории, но более высокие оценки. Рыночная капитализация Drift вскоре достигла $163 млн (рост в 2,9 раза после запуска).

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А теперь перейдем к самому яркому лузеру года.

ZkLend позиционировалась как платформа для кредитования и заимствования различных активов на основе протокола Starknet. Но сейчас стоимость $ZEND упала на 95%, а ежедневные объемы торгов едва превышают $400 тыс. Это резкий контраст для проекта, который когда-то имел рыночную капитализацию в $300 млн.

Так как же проект оказался в таком печальном положении? Во-первых, концепция ZkLend не была особо новаторской: создание фарминговой сети, где пользователи могли бы зарабатывать вознаграждения через различные протоколы, и привлечение ликвидности и пользователей через вознаграждения и кросчейн активность.

Однако завершилось это тем, что ZkLend заполнили пользователи, сосредоточенные исключительно на краткосрочных вознаграждениях. Поэтому получилось так, что вместо создания устойчивой экосистемы, ZkLend оказался в зависимости от охотников за вознаграждениями (дропхантеров), что привело к низкому удержанию клиентов. Потому что, что логично, после получения вознаграждения дропхантеры быстренько распродали токены и покинули проект.

Источник: Keyrock

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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