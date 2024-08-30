Moto G55 и Moto G35: бюджетные смартфоны с 50 Мп камерами, стерео, старым добрым миниджеком 3,5 мм и ценой от €200

В дополнение к компактному защищенному смартфону Motorola Edge 50 Neo компания также подготовила пару бюджетных устройств Moto G55 и Moto G35. Новинки получили почти одинаковые характеристики, хотя старшая версия Moto G55 может похвастаться немного лучшей камерой и более мощным процессором с большим выбором опций памяти.

Итак, смартфон Moto G55 получил 6,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В случае Moto G35 используется немного больший экран — 6,72-дюймовый — с теми же прочими параметрами.

Обе новинки имеют 50-мегапиксельный главный модуль камеры и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Модель Moto G55 дополнительно получила оптическую систему стабилизации для главного модуля. В круглом отверстии дисплея в обоих смартфонах разместилась 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Под капотом младшей модели Moto G35 разместился процессор Unisoc T760, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Версия Moto G55 оснащена более мощным процессором Dimensity 7025, оперативной памятью объемом 4, 8 или 12 ГБ и встроенным хранилищем емкостью 128 или 256 ГБ. В обоих случаях можно установить карточку памяти microSD емкостью до 1 ТБ.

Батарея в обоих смартфонах одинаковая и имеет емкость 5000 мАч. Однако модель G35 поддерживает зарядку мощностью до 18 Вт, в то время как модель G55 поддерживает более мощную зарядку до 33 Вт. В обоих устройствах сканеры отпечатков пальцев расположены на боковой грани корпуса, есть стерео динамики с поддержкой Dolby Atmos и 3,5-мм звуковой разъем. Новинки работают под управлением ОС Android 14 с фирменным интерфейсом Motorola Hello UI.

Смартфон Moto G35 доступен в цветах Leaf Green (веганская кожа), Guava Red и Midnight Black по цене от €199. Модель Moto G55 оценили в €249. Для нее доступны цвета Twilight Purple (веганская кожа), Smoky Green (веганская кожа) и Forest Grey.

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Источник: gsmarena

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