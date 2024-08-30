Motorola Edge 50 Neo — компактный смартфон с защитой военного класса и ценой от €500

Motorola представила новый смартфон Edge 50 Neo, а также объявила о начале глобальных продаж модели Edge 50.

Motorola Edge 50 Neo — это компактный телефон с защитой от воды и пыли по стандарту IP68, а также сертификацией по военному стандарту MIL-STD 810H. При размерах 154,1х71,2х8,1 мм и весе 171 г устройство действительно можно назвать относительно компактным по меркам сегодняшнего дня. Новинка получила 6,4-дюймовый OLED LTPO-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3000 нит. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 3.

Motorola Edge 50 Neo имеет процессор MediaTek Dimensity 7300, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища. Батарея имеет емкость 4310 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки TurboPower мощностью 68 Вт, а также беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 68 Вт и защитный чехол соответствующего цвета.

Смартфон получил тройную камеру на задней панели. Она включает главный 50-мегапиксельный модуль на базе 1/1,56-дюймового сенсора Sony LYTIA 700C с OIS, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с автофокусом и 10-мегапиксельный телефото модуль с 3-кратным оптическим увеличением и OIS. Фронтальная камера — 32-мегапиксельная с постоянным фокусом. Motorola использует собственный движок обработки изображений moto ai, который работает на всех камерах на несжатых данных, чтобы получить наилучшее изображение. Также moto ai настраивает качество видео.

Новый Motorola Edge 50 Neo уже поступил в продажу в некоторых странах Европы по цене от €499. Устройство предлагается в четырех цветах со спинкой с мягкой текстурой веганской кожи.

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В то же время начались глобальные продажи защищенного смартфона Motorola Edge 50. Он также имеет защиту IP68 и сертификацию MIL-STD 810H. Однако это более крупное устройство с 6,67-дюймовым OLED дисплеем и батареей емкостью 5000 мАч. В этом случае используется процессор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Конфигурации памяти и камер — такие же, как и в Edge 50 Neo. Цена Motorola Edge 50 начинается от €599.

Источник: gsmarena

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