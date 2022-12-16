Motorola готовит смартфон в стиле Lenovo ThinkPad: с корпусом из углеродного волокна и 6,6-дюймовым дисплеем OLED (1800 x 2400) с частотой 144 Гц

Если кто-то давно мечтал о телефоне, похожем на Lenovo ThinkPad с корпусом из углеродного волокна, возможно ему скоро повезет.

В Tech Outlook опубликовали утечку изображений c продуктом под названием «Motorola ThinkPhone». На фото изображен смартфон с корпусом из углеродного волокна, как у ноутбуков ThinkPad от Lenovo. Здесь также используется традиционный шрифт ThinkPad.

Просочившиеся спецификации свидетельствуют, что ThinkPhone будет иметь 8 или 12 ГБ оперативной памяти и флеш-модуль до 512 ГБ. Смартфон Motorola также будет использовать Snapdragon 8+ Gen 1, тот самый чип, анонсированный в мае, который с тех пор поставляется в телефонах Honor, Oppo и Xiaomi.

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Также ожидается, что ThinkPhone будет иметь 6,6-дюймовый дисплей OLED (1800 x 2400) с частотой 144 Гц и HDR; фронтальной 32-мегапиксельной камерой и тремя камерами на задней панели – 50-мегапиксельной основной, 13-мегапиксельной ультраширокой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Размытые маркетинговые изображения также показывают определенный момент интеграции с ноутбуками Lenovo, но непонятно, какие функции будут поддерживаться. В утечке не упоминается наличие или цена, а также то, будет ли ThinkPhone доступен за пределами Китая.

Учитывая, что до выставки Consumer Electronics Show (CES) в январе остались считанные недели, а в феврале – Mobile World Congress, предположим, что скоро сможем увидеть официальный анонс ThinkPhone.

Источник: The Verge