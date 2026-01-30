Новости Устройства 30.01.2026 comment views icon

Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G77, G67, G17 и G17 Power

Вадим Карпусь

Motorola представила бюджетні смартфон Moto G77, G67, G17 і G17 Power

После волны утечек и слухов Motorola официально анонсировала сразу четыре новых смартфона: Moto G77, Moto G67, Moto G17 и Moto G17 Power. Это модели бюджетного класса, ориентированные на широкую аудиторию.


Moto G77 и Moto G67

Moto G77 и Moto G67 имеют много общего, но старшая модель получила более мощный процессор, больше памяти и лучшую основную камеру. Оба смартфона оснащены 6,8-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой локальной яркостью до 5000 нит. Защиту экрана обеспечивает Corning Gorilla Glass 7i.

Motorola представила бюджетні смартфон Moto G77, G67, G17 і G17 Power

Moto G77 работает на чипе MediaTek Dimensity 6400 (как в Realme 15T) в паре с 8 ГБ оперативной памяти. В то же время Moto G67 получил процессор Dimensity 6300 (как у прошлогодних Moto G 2025 и Moto G Power 2025) и 4 или 8 ГБ ОЗУ. Обе модели предлагают конфигурации с накопителем емкостью 128 или 256 ГБ и поддерживают расширение хранилища с помощью microSD.


Основная камера Moto G77 — 108 Мп с диафрагмой f/1.7, поддержкой 3× зума без потери качества и технологией объединения пикселей 9-в-1. Ее дополняет 8 Мп ультраширокоугольный модуль. Moto G67 оснащен 50 Мп сенсором Sony LYTIA 600 и таким же 8 Мп ультраширокоугольным модулем. Фронтальная камера в обоих случаях имеет 32-мегапиксельный сенсор.

Оба смартфона получили аккумулятор емкостью 5200 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Также производитель реализовал сканер отпечатков пальцев в дисплее и защиту корпуса по стандарту IP64. Устройства работают на Android 16 с оболочкой Motorola Hello UX.

Цена Moto G77 составляет €300. На выбор доступны цвета Pantone Shaded Spruce и Pantone Black Olive. Moto G67 стоит €260 и доступен в цветах Pantone Nile и Pantone Arctic Seal.

Moto G17 и Moto G17 Power

В Moto G17 и Moto G17 Power компания делает ставку на автономность и доступность. Эти модели оснащены 6,72-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением FHD+, частотой 60 Гц и защитой Gorilla Glass 3. Оба смартфона используют процессор MediaTek Helio G81 Extreme (2× Cortex-A75 до 2,0 ГГц, 6× Cortex-A55 до 1,7 ГГц, GPU Mali-G52 MC2). Доступны конфигурации с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем емкостью 128 или 256 ГБ. Есть поддержка карт памяти microSD емкостью до 1 ТБ.

Motorola представила бюджетні смартфон Moto G77, G67, G17 і G17 Power

На задней панели расположена двойная камера. Она включает главный модуль 50 Мп Sony LYTIA 600, дополненный 5 Мп ультраширокоугольным модулем. Фронтальная камера — 32 Мп с поддержкой HDR.

Moto G17 получил аккумулятор емкостью 5200 мА-ч с поддержкой 18-ваттной проводной зарядки. В то же время Moto G17 Power предлагает аккумулятор емкостью 6000 мА-ч и 30-ваттную быструю зарядку TurboPower. Смартфоны поддерживают Dolby Atmos, имеют 3,5 мм аудиоразъем, NFC, FM-радио и защиту ThinkShield. Оболочка основана на более старой версии Android 15.

Цена Moto G17 в Великобритании стартует с £149,99 за версию 4/128 ГБ, в Германии модель 8/128 ГБ стоит €199,99. Стоимость Moto G17 Power пока не объявлена.

Источник: gsmarena, gizmochina

