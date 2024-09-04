MSI представила семь ноутбуков с Intel Core Ultra 200 и AMD Ryzen AI 300 и новую серию Venture

MSI представила ноутбуки следующего на новых процессорах Intel Core Ultra 200 и AMD Ryzen AI 300. Кроме улучшенной производительности вычислений и видео, чипы лучше работают с ИИ.

Производитель анонсировал новую серию ноутбуков Venture, которые позиционируются как тонкие, легкие и мощные. Они оснащены процессорами Intel Core Ultra 200 и дисплеями с диагональю 14″, 15,6″, 16″ и 17″. Ноутбуки получили OLED-дисплеи 16:10 со 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3. Они поддерживают зарядку от USB-C PD мощностью 100 Вт.

Также представлены ноутбуки для бизнеса с искусственным интеллектом Prestige и Summit, тоже на Core Ultra 200. MSI заявляет об их оптимизации к более чем 500 моделям ИИ и улучшенной энергоэффективности.

Ноутбуки серии Prestige доступны в трех размерах: 13″, 14″ и 16″. Кроме новейших процессоров, они получили сверхлегкие корпуса и длительное время автономной работы — до 20 часов воспроизведения видео и офисной работы. Также они оснащены 5 МП вебкамерами для приятных онлайн-встреч.

Бизнес-ноутбуки Summit 13 AI+ Evo тоже имеют Intel Core Ultra 200 и легкий корпус. Они укомплектованы стилусом MSI Pen 2 с поддержкой MPP 2.6.

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Представлены также новые ноутбуки с процессорами AMD Ryzen AI 300 — Stealth A16 AI+, Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+ и Creator A16 AI+. Stealth A16 AI+ и Creator A16 AI+ разработаны для геймеров и создателей контента. Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 обеспечивают вычислительную мощность в тонком и легком корпусе из магниево-алюминиевого сплава.

Summit A16 AI+ и Prestige A16 AI+, тоже на процессорах AMD Ryzen AI 300, оснащены эксклюзивным программным обеспечением MSI AI Engine и MSI AI Noise Cancellation Pro. Все ноутбуки представлены на стенде MSI на выставке IFA 2024.

Источники: MSI, TechPowerUp

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