Мутанты, чума и пистолеты: создатели Ghostrunner анонсировали "наполеоновский" соулс-лайк Valor Mortis

Маргарита Юзяк

Создатели известного киберпанкового Ghostrunner возвращаются с другим сеттингом — action-RPG от первого лица в жанре souls-like о наполеоновских временах. Но с мутантами и таинственным нефтоглобином.

One More Level представила свой новый проект во время Gamescom 2025, где показали кучу трейлеров как сюжетных, так и геймплейных. Сюжет Valor Mortis разворачиваются в альтернативной истории Европы 19 века во время Наполеоновских войн. Вместо обычных сражений там царит магия, мутанты и сверхъестественная чума.

В центре сюжета — французский солдат Уильям, который возвращается к жизни прямо на поле битвы. Его силы связаны с веществом под названием нефтоглобин. Оно дает потусторонние способности, но в то же время превращает других бойцов в ужасных созданий. Мир игры заселен мутантами, зараженными войсками и Вечной Гвардией Наполеона, с которыми придется сражаться.

Боевая система там динамичная со стрелковым оружием, рукопашными ударами и «трансмутациями». Эти геймплейные моменты в трейлере напомнили мне атмосферу Dishonored. Разработчики говорят, что можно свободно переключаться между ближним и дальним боем, комбинировать удары мечом с выстрелами из пистолета и применять сверхъестественные силы.

Визуальный стиль Valor Mortis холодный — вокруг кровавые битвы, мрачная атмосфера и множество трупов. Трейлер открыла сцена, где под тонким слоем снега на поле лежат сотни убитых солдат, а по прямо по телам некоторых из них проезжает карета. Нам сразу дают понять, что в том мире человеческая жизнь не имеет ценности.

По словам генерального директора One More Level Шимона Брили, студия стремилась создать другой опыт, чем в Ghostrunner. Valor Mortis сочетает элементы souls-like и метроидвании. Игра не будет иметь открытого мира, но локации будут открываться постепенно. Студия обещает тяжелый, но справедливый геймплей.

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2026 году. В ближайшие недели запланирован закрытый тест, регистрация на который открыта на официальном сайте.

Источник: Gamescom 2025

