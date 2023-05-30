Музыкальный лейбл требует, чтобы Google удалила страницу с YouTube-рипперами из Википедии

У музыкальной индустрии противоречивые отношения с YouTube – артисты давно требуют увеличения платы за использование их музыки на платформе, а также часто жалуются на проблемы с пиратством. Студии регулярно посылают сообщения о нарушении авторских прав, и одна из них зашла настолько далеко, что требует от Google удалить из Википедии статью о YouTube-рипперах – программах, позволяющих загружать аудио с видеоплатформы и сохранять его как музыкальный файл.
Американская ассоциация звукозаписи (RIAA) несколько лет назад начала посылать жалобы Google с требованием удалить сайты для загрузки аудио с YouTube из поисковой выдачи, поскольку они нарушают положения Закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (DCMA). И, несмотря на то, что Google пытается реагировать на запросы, удаленные сайты периодически появляются под другими URL.
Усилия RIAA поддерживает небольшой французский музыкальный лейбл Since Music – и хотя он неизвестен широкой общественности, владельцам сайтов-рипперов хорошо знакомо его название (поскольку количество удалений по запросам лейбла превышает показатели RIAA). В прошлом году Since Music направил запросы об удалении более 10 000 ссылок, а ныне требует изъять упоминание о YouTube -загрузчиках даже из Википедии.
В сообщении, отправленном Google с требованием удалить конкретные URL, упоминается страница «Сравнение программ для загрузки YouTube» в Википедии, содержащая ссылки на эти сайты. Среди прочего в жалобе упоминается публикация компании по анализу трафика в Facebook, обзор Trustpilot и т.д. — хотя ни один из сайтов не содержит проблемного контента, все они упоминают или ссылаются YouTube-рипперы, поэтому лейбл считает, что их тоже следует удалить. В сообщении Since Music также указаны дополнения Chrome и Firefox, страница Softonic, содержащая список YouTube-загрузчиков для Android и Windows, и даже страница Soundcloud, на которой упоминается Yt1s.com.
Страница в Википедии все еще существует, хотя некоторые ссылки из перечня Since Music больше не индексируются. Но в целом кажется маловероятным, что Google удовлетворит запрос лейбла, тем более что это может создать прецедент для других.
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