Музыкальный лейбл требует, чтобы Google удалила страницу с YouTube-рипперами из Википедии

У музыкальной индустрии противоречивые отношения с YouTube – артисты давно требуют увеличения платы за использование их музыки на платформе, а также часто жалуются на проблемы с пиратством. Студии регулярно посылают сообщения о нарушении авторских прав, и одна из них зашла настолько далеко, что требует от Google удалить из Википедии статью о YouTube-рипперах – программах, позволяющих загружать аудио с видеоплатформы и сохранять его как музыкальный файл.

Курс QA MANUAL. Курс для тих, хто бажає стати професійним тестувальником. Тестуй, ломай та заробляй на цьому гроші! Дізнатися про програму

Американская ассоциация звукозаписи (RIAA) несколько лет назад начала посылать жалобы Google с требованием удалить сайты для загрузки аудио с YouTube из поисковой выдачи, поскольку они нарушают положения Закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (DCMA). И, несмотря на то, что Google пытается реагировать на запросы, удаленные сайты периодически появляются под другими URL.

Усилия RIAA поддерживает небольшой французский музыкальный лейбл Since Music – и хотя он неизвестен широкой общественности, владельцам сайтов-рипперов хорошо знакомо его название (поскольку количество удалений по запросам лейбла превышает показатели RIAA). В прошлом году Since Music направил запросы об удалении более 10 000 ссылок, а ныне требует изъять упоминание о YouTube -загрузчиках даже из Википедии.

В сообщении, отправленном Google с требованием удалить конкретные URL, упоминается страница «Сравнение программ для загрузки YouTube» в Википедии, содержащая ссылки на эти сайты. Среди прочего в жалобе упоминается публикация компании по анализу трафика в Facebook, обзор Trustpilot и т.д. — хотя ни один из сайтов не содержит проблемного контента, все они упоминают или ссылаются YouTube-рипперы, поэтому лейбл считает, что их тоже следует удалить. В сообщении Since Music также указаны дополнения Chrome и Firefox, страница Softonic, содержащая список YouTube-загрузчиков для Android и Windows, и даже страница Soundcloud, на которой упоминается Yt1s.com.

Страница в Википедии все еще существует, хотя некоторые ссылки из перечня Since Music больше не индексируются. Но в целом кажется маловероятным, что Google удовлетворит запрос лейбла, тем более что это может создать прецедент для других.