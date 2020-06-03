МВД предлагает лишать водительских прав злостных нарушителей ПДД (например тех, кто превысил скорость более 10-15 раз в месяц)





Запуск системы автоматической фиксации нарушений ПДД продемонстрировал, что некоторые водители не особо переживают по поводу штрафов — всего за два дня действия системы появилось два «рекордсмена», превысивших разрешенную скорость 13 и 14 раз соответственно. Также представители МВД публиковали перечень частично скрытых номеров автомобилей, водители которых 76 раз разогнались свыше 170 км/ч (а один преодолел отметку 200 км/ч). В МВД считают, что наказания денежным штрафом для злостных нарушителей недостаточно и предлагают их лишать прав.

Поэтому Министерство внутренних дел планирует предложить Верховной Раде законопроект, согласно которому водителей, превысивших скорость 10 и более раз в месяц, будут лишать прав. Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Мы планируем внести в Верховную Раду законопроект, по которому граждане, постоянно превышающие скорость, не только платили бы штрафы. Потому что для тех, кто зарабатывает большие деньги, штраф 255 или 510 гривен, не так уж и много. Но, если штрафы накапливаются, например, более 10 или 15 в месяц, то у такого лица должны отобрать права. И он должен повторно сдавать экзамен, чтобы мы понимали, что на наших дорогах нет места тем, кто просто убивает других», — сказал Геращенко.

Он также добавил, что до принятия нового законопроекта злостные нарушители будут на особом контроле МВД.

Замминистра МВД также уточнил, что в дальнейшем камеры будут фиксировать нарушения правил при проезде на красный свет светофора, движении по полосе общественного транспорта, факты нарушения остановки и стоянки. Все это приведет к значительному снижению смертности на дорогах Украины, считают в МВД.

P.S. Кстати, первые 2400 «писем счастья» уже отправлены нарушителям ПДД:

"Листи щастя" 📩відправляються до своїх власниківПерші 2400 адмінпостанов відправляються до Укрпошти і невдовзі їх… Опубліковано Олексієм Білошицьким Середа, 3 червня 2020 р.

Источник: Liga.net