МВД: На второй день работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД количество нарушений снизилось на 40% — с 17,5 тыс. до 10,5 тыс. за первые 9 часов суток

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Вчера в Украине полноценно заработала система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, при этом МВД уже делает первые выводы об эффективности системы на основании статистики.

Как вы помните, за первые 17 часов работы системы МВД зафиксировало 35762 событий, из которых было обработано 5620.

За первые 9 часов работы системы (0:00-9:00, 1 июня) было зафиксировано 17477 превышений скорости. А вот за тот же временной отрезок вторых суток работы (0:00-9:00, 2 июня) система показала «только» 10469 случаев нарушений, то есть на 40% или в 1,7 раз меньше.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей facebook-странице следующим образом прокомментировал данную статистику:

«Запуск системы видеофиксации превышения скорости начал давать первые плоды! Так в понедельник, за 9 часов работы с 00 00 до 9 00, система зафиксировала 17 477 случаев превышения скоростного режима. А на второй день работы системы, за те же 9 часов нарушителей стало — 10 469 или на 40 % меньше ! Это означает, что вероятность совершения ДТП связанного с нарушением водителем скоростного режима также снизилась. И это наш общий успех!»

В данный момент система «Каскад» от компании «Украинские системные инновации» фиксирует только нарушения скоростного режима. За превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф 255 грн и 510 грн — за превышение более чем на 50 км/ч.

Постепенно ее возможности будут расширяться — уже в этом году она научится фиксировать: проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также действующий для ТС запрет на передвижение полосой для маршрутных транспортных средств, тротуарами или пешеходными дорожками, выезд на полосу встречного движения и т.д.

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К настоящему моменту уже подключено 50 видеокамер, которые установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП. До конца этого года планируется увеличить число камер до 700 штук. Внедрить систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Кабмин распорядился еще конце 2018 года, но с тех пор ее запуск неоднократно переносили. 12 марта 2020 года в Киеве состоялась торжественная церемония подключения первых 20 камер.

Источник: Полиция Украины