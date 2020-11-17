МВД скоро добавит в камеры автофиксации нарушений ПДД новую функцию — отслеживание полос общественного транспорта





Министерство внутренних дел Украины планирует уже в ближайшее время запустить в Киеве очередную функцию камер автофиксации нарушений ПДД – отслеживание нарушений правил пользования полосой общественного транспорта (там могут двигаться маршрутные транспортные средства и лицензированные такси). В данный момент система штрафует исключительно за превышение скорости, хотя во время запуска озвучивалось, что камеры также смогут определять нарушение правил парковки, проезда перекрестков (на запрещающий свет) и т.д.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что IT-специалисты МВД уже разработали и внедрили в камеры автоматизированных комплексов новые функции видеофиксации нарушений при проезде по полосе общественного транспорта. Функции прошли метрологию и процесс сертификации, однако владелец камер (КГГА) пока не дает разрешение на их официальный запуск.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что обеспокоен излишне медленным распространением комплексов автоматической видеофиксации нарушений ПДД.

«Мы уже знаем обо всех опасные перекрестках и проблемных участках дорог, где происходит больше всего нарушений ПДД. Однако государство финансово не в состоянии в короткий период установить там камеры автоматической видеофиксации», – отметил Федоров.

По его мнению, государство могло бы взять на себя обеспечение камерами дорог общегосударственного значения, а остальное должна взять на себя местная власть. Там, где городские власти не могут изыскать достаточно средств, предлагается задействовать частно-государственное партнерство. В этом случае частная компания за свой счет устанавливает камеру, и некоторое время средства от штрафов за нарушение ПДД идут этой частной компании на погашение расходов. После выхода на окупаемость, камеры переходят в коммунальную собственность.

Напомним, что в Киеве собираются внедрить систему управления дорожным трафиком на основе камер с искусственным интеллектом стоимостью 8 млн грн. В целом же система контроля соблюдения ПДД в Украине будет состоять из нескольких частей: стационарных камер, установленных в местах повышенной аварийности, фантомных патрулей на основе полицейских автомобилей и ручных камер типа TruCam.

Источник: AutoConsulting