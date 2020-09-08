«100 дней работы системы автофиксации нарушений ПДД»: На отдельных участках количество ДТП снизилось в 3 раза, нарушители получили более 830 тыс. «писем счастья», запуск фантомных патрулей

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Министерство внутренних дел Украины провело брифинг «100 дней работы автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД» во время которого озвучило основные итоги работы системы. На мероприятии присутствовали заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

«Запуск системы был обусловлен высоким уровнем нарушений правил дорожного движения в Украине, по сравнению с европейскими странами. С 1991 по 2019 год погибли в ДТП 174 тыс. 95 человек. А это в десятки раз больше, чем во время вооруженной агрессии России. В прошлом году на дорогах Украины погибло 3454 человека», — заявил замминистра Антон Геращенко.

Он добавил, что запуск системы автофиксации нарушений правил дорожного движения оправдал все ожидания, так как в местах, где установлены первые 50 камер автофото- и видеофиксации нарушений ПДД, количество ДТП снизилось в 3 раза.

«После запуска первых 50 камер, а они сейчас работают на территории Киева и Киевской области, нам удалось достичь впечатляющего результата для безопасности на дорогах. Все камеры устанавливались на наиболее опасных и аварийных участках трассы. В результате на отдельных участках количество ДТП уменьшилось с 37 до 13, а на некоторых участках дорог аварии прекратились вообще. Мы посчитали, что за 5 лет в местах установки камер удастся избежать около 500 аварий», — подчеркнул замминистра.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий подчеркнул, что автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений ДТП не имеет целью собрать как можно больше штрафов, наоборот — система создана максимально прозрачно и открыто, чтобы каждый водитель знал, где ведется фиксация.

«Наша цель — уменьшение количество ДТП и предупреждение правонарушений, снижение скорости именно в аварийных местах. И, при условии открытости, количество ДТП снижается. Однако, для нарушителей предусмотрена ответственность», — отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Алексей Белошицкий отметил, что за все время работы автоматической системы, полиция вынесла более 833 тыс. постановлений по результатам нарушений ПДД, из них более 645 тыс. уже оплачено на сумму свыше 100 млн грн.

«Хочу подчеркнуть, что 77% — это добровольная оплата штрафов. Мы смело можем говорить о высоком уровне ответственности водителей — нарушителей. Напоминаю, что при оплате штрафа в первые 10 дней с момента вынесения, можно оплатить только половину стоимости», — подчеркнул Алексей Билошицкий.

Он также отметил, что около 25 тыс. материалов передано в исполнительную службу с целью принудительного взыскания штрафов.

Председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков отметил, что Агентство и Мининфраструктуры выступают государственным заказчиком программы по повышению безопасности дорожного движения.

«Основной задачей этой программы является снижение смертности на наших дорогах. В 2019 году в рамках программы были приобретены центр обработки данных, программное обеспечение, 30 первых комплексов фиксации и 1000 планшетов для патрульных. Мы видим высокую эффективность этой системы, поэтому уже на этот год заключили договор на 220 новых автоматических систем, которые будут установлены на дорогах государственного значения. А на последующие годы запланирована закупка еще 400 комплексов», — добавил Кирилл Хомяков.

Алексей Белошицкий также заявил, что опыт передовых практик в сфере безопасности дорожного движения показывает, что наряду с системой автоматической фиксации, должны работать и альтернативные системы фиксации правонарушений. Одним из эффективных методов — фиксация полицейскими в движении полицейского авто.

«В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупается 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложена покупка несколько сотен таких приборов», — рассказал Алексей Билошицкий.

В течение ближайших лет на дорогах Украины появятся 300 фантомных патрулей, оборудованных такими системами. В итоге будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей: стационарных камер, установленные в местах повышенной аварийности; фантомных патрулей на основе полицейских автомобилей и ручные камеры типа TruCam.

Напомним, что система автоматической фотофиксации нарушений ПДД заработала в Украине 1 июня 2020 года.

Источник: МВД Украины