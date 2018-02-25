MWC 2018: прямая видеотрансляция презентации Samsung Galaxy S9 [начало в 19:00]

Сегодня вечером в Барселоне за день до официального открытия выставки MWC 2018 компания Samsung проведет специальное мероприятие Unpacked 2018, на котором точно будут представлены долгожданные флагманские смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. Кроме смартфонов ожидается еще планшет Samsung Galaxy Tab S4, который недавно был замечен в базе данных GFXBench, но это еще не точно.

Количество утечек, касающихся новых смартфонов Samsung, в этом году, наверное, побило все рекорды. И уже сейчас мы знаем, как, собственно, будут выглядеть аппараты, какие характеристики они получат и даже сколько они будут стоить в Европе. В этом году инсайдеры даже слили в сеть сведения касательно фирменных аксессуаров для новинок (1 и 2). По сути, нам остается формально подтвердить все эти данные и банально подвести итоги.

Как известно, в плане дизайна новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ не будут сильно отличаться от своих предшественников. Изюминкой Samsung Galaxy S9 и S9+ станут камеры (и, конечно же, анимированные смайлы), в которых будут использоваться модули с регулируемой диафрагмой объектива (впервые на рынке). Ранее компания обещала, что камера новинок «сможет видеть больше, чем человеческий глаз».

Разрешение при этом останется равным 12 Мп. Еще можно вспомнить, что смартфоны, наконец, получат стереодинамики AKG.

Тем временем в сеть утекло ещё и официальное видео:

Мероприятие Samsung Unpacked 2018 начнется в 19 часов вечера и будет транслироваться на веб-сайте и официальном канале YouTube южнокорейской компании. Традиционно предлагаем вам посмотреть ее вместе с нами:

Оригинальная трансляция на английском (добавим чуть позже):

Трансляция с комментариями украинского телеведущего Анатолия Анатолича:

Отметим также, что в этом году Samsung будет использовать технологию дополненной реальности, что позволит рассмотреть новинки во всех деталях посредством нового приложения Unpacked 2018. Но такую возможность – смотреть презентацию в дополненной реальности – получат только присутствующие на самой презентации в зале. Вероятно, как и в прошлом году, всем им раздут гарнитуры.