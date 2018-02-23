Стало известно, сколько смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ будут стоить в Европе

Всего через несколько дней Samsung представит свой новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9. На текущий момент мы знаем о смартфоне многое, а возможно, Samsung не расскажет на презентации ничего из того, о чем мы уже не писали. Пожалуй, единственное относительно чего оставались сомнения и кое-какая неопределенность – это цена новинок. Но вот сейчас инсайдер с безупречной репутацией Эван Блэсс окончательно расставил все точки над “і”, опубликовав европейские цены новинок.

Ранее мы неоднократно слышали, что Galaxy S9 и S9+ могут стать самыми дорогими смартфонами в истории Samsung. Теперь можем узнать насколько точно.

Итак, как утверждает Эван Блэсс, смартфон Samsung Galaxy S9 будет стоить €841 за младшую версию, тогда как цены на Samsung Galaxy S9+ будут стартовать с €997. В более привычном большинству долларовом эквиваленте получается $1038 и $1229 соответственно. Для сравнения, смартфон Apple iPhone X, являющийся самым дорогим среди массовых моделей, стоит $999 за версию с 64 ГБ флэш-памяти в США и примерно €1160 в Европе. Справедливости ради, европейские цены включают налог (19%-20%) и в США, например, Samsung Galaxy S9 будут стоить дешевле. К примеру, нынешняя модель Galaxy S8 в Европе стоит около €800 в фирменном магазине Samsung, тогда как в США ее цена составляет $725. Но нам надо больше ориентироваться на европейские цены, чем на американские.

Вообще же на рынке смартфонов в последнее время наблюдается тенденция к повышению средней цены продажи, и Apple iPhone X сыграл в этом далеко не самую последнюю роль.

Вероятно, сейчас большинство гораздо больше интересует не цена новых Galaxy S9, а то, насколько подешевеют нынешние модели Galaxy S8. Что же, едва ли ответ на этот вопрос заставит себя долго ждать, он должен появится вскоре после анонса новых флагманов.

Источник: Эван Блэсс Twitter