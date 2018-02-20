Samsung Galaxy S9: изображения, характеристики, результаты теста GeekBench, дата выхода и цена

До официальной презентации нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S9 осталось всего несколько дней. Но ещё до этого события в сеть утекли пресс-рендеры и подробные технические характеристики устройства.

Смартфон Samsung Galaxy S9 получит такой же экран Infinity Display, как и предыдущая модель Galaxy S8. В стандартной версии Galaxy S9 применяется AMOLED дисплей диагональю 5,8 дюйма с разрешением 2960х1440 точек. Более крупная модификация Galaxy S9+ содержит 6,2-юймовый дисплей с тем же разрешением. На рынок США поступит устройство с 8-ядерным процессором Snapdragon 845, работающим на частоте 2,6 ГГц. В других странах будет продаваться смартфон с 8-ядерным процессором Exynos 9810 с частотой 2,9 ГГц.

Объём оперативной памяти в смартфоне Samsung Galaxy S9 составляет 4 ГБ, а версия Galaxy S9+ оснащена ОЗУ объёмом 6 ГБ. Ёмкость встроенного хранилища одинакова для обеих версий и составляет 64 ГБ. Также имеется возможность установить карту памяти microSD ёмкостью до 400 ГБ.

Дизайн задней панели в новинке претерпел некоторые изменения по сравнению с прошлогодней моделью. Сканер отпечатков пальцев теперь располагается под блоком камеры. А версия Samsung Galaxy S9+ оснащена двойной камерой. Основная камера обеих моделей содержит 12-мегапиксельный сенсор и переменную диафрагму. Имеется возможность переключаться между режимами f/1.5 и f/2.4. Камера в Galaxy S9+ дополнена вторым 12-мегапиксельным сенсором, для которого предусмотрен объектив с диафрагмой f/2.4.

Во флагманах Samsung модельного ряда 2018 года используются такие же аккумуляторы, как и в устройствах предыдущего поколения. Ёмкость батареи в Galaxy S9 составляет 3000 мАч, а в Galaxy S9+ – 3500 мАч. Однако благодаря повышенной энергоэффективности процессоров предполагается, что новинки смогут дольше работать без подзарядки. Среди прочих компонентов упоминаются модуль беспроводной связи Bluetooth 5.0, порт USB-C, стерео динамики.

Официальный анонс смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ должен состояться 25 февраля. С этого же дня начнётся этап оформления предварительных заказов, а фактический старт продаж запланирован на 8 марта. По предварительным данным, цена стандартной версии Galaxy S9 составит в Корее от $893 до $939 (для сравнения, стоимость Galaxy S8 составляла $750), а для США вероятно повышение цены на 10% по сравнению с прошлогодней моделью – до уровня около $800.

Также отметим, в базе теста Geekbench уже имеются результаты тестирования различных версий смартфона Samsung Galaxy S9. Итак, стандартная версия Galaxy S9 на базе процессора Exynos 9810 набирает 3648 баллов в одноядерном тесте и 8894 балла в многоядерном (1950 и 6400 для прошлогодней модели Galaxy S8). В то же время модификация Galaxy S9+ набирает 3773 и 9024 балла, соответственно (2159 и 7235 для Galaxy S8+). Таким образом, новинки обладают заметно повышенной производительностью. Вместе с тем, модификация Galaxy S9+ на базе чипа Snapdragon 845 демонстрирует менее высокие результаты – 2422 балла в одноядерном тесте и 8351 балл в многоядерном тесте.

Источник: gsmarena 1, 2, gizmochina