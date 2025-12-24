Новости Кино 24.12.2025 comment views icon

"Мы первыми выбрали дату": Warner Bros. отказалась перенести "Дюна 3" из-за релиза "Мстителей", фильмы выйдут в один день

"Ми першими обрали дату": Warner Bros. відмовилась перенести "Дюна 3" через реліз "Месників", фільми вийдуть в один день

«Дюна 3» выйдет в кинотеатрах 18 декабря 2026 года — в тот же день, что и новые «Мстители». Стоит ли ждать очередной «Барбенгеймера», или же «Дюнсдей»? Кажется, что да, потому что обе студии отказались от переноса релизов.

Напомним, что явлением «Барбенгеймер» окрестили выпуск «Оппенгеймера» и «Барби» в один день. Оба в итоге стали успешными: в том числе потому, что не соревновались за одну и ту же аудиторию, а даже больше — рекламировали друг друга.

С «Мстителями» и «Дюной» ситуация несколько сложнее. Однако инсайдеры Джефф Снайдер и Мэтт Беллони утверждают, что в Warner Bros. напряженно ждут решения Marvel и Disney — сами же наотрез отказались от каких-либо изменений, поскольку «первыми выбрали дату».

Чем завершится это противостояние, можно только гадать. Однако если студии не согласуют хотя бы взаимный маркетинг, то проблем, кажется, не избежать. С другой стороны, есть сомнения, что будущие фильмы Warner Bros. вообще дойдут до кинотеатров, учитывая планы Netflix по ее приобретению.

Съемки «Дюна 3» завершили в ноябре и сейчас фильм находится на этапе длительного постпродакшена. «Мстители» выключили камеры еще раньше, но нуждались в досъемках из-за изменений в сценарии, обусловленных большим и до конца не подтвержденным актерским составом. На днях Marvel наконец-то представила первый тизер, где внезапно появился «старый» Капитан Америка; остальные два, по слухам, должны представить Тора и самого Доктора Дума.

Вышел первый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

