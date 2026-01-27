GTA 6 выйдет без физической версии на старте, — инсайдер

Инсайдеры предполагают, что на старте не стоит ожидать диски GTA 6. Rockstar очень сильно хочет избежать сливов.





Об этом сообщает польское издание PPE.pl со ссылкой на инсайдера Graczdari. Он ранее точно сливал информацию о релизах Oblivion: Remastered, версии Microsoft Flight Simulator для PS5 и порте Sonic Racing: CrossWorlds на Switch 2.

По его словам, на данный момент Take-Two не планирует запускать физическую версию GTA 6 одновременно с цифровой. Так компания пытается уменьшить риск утечек и спойлеров. Магазины получают диски раньше официальной даты, а затем «магическим образом» новинки регулярно появляются на стримах и YouTube.

Есть несколько версий, когда «коробки» с GTA 6 появятся в продаже. Одни говорят через три-четыре недели после цифрового релиза, другие прогнозируют начало 2027 года. Окончательного решения пока нет, но понятно, что Take-Two стремится хочет максимально избежать утечек не только во время рекламной кампании.





Для Rockstar тема утечек особенно болезненна. GTA 6 неоднократно появлялась в сети раньше официально. В 2022 году опубликовали более часа геймплея из ранней версии, в декабре 2023 года первый трейлер просочился в X на день раньше. Кроме того, в 2021 году до релиза утекли материалы GTA: The Trilogy — Definitive Edition

Напомним, официальная дата релиза Grand Theft Auto 6 — 19 ноября 2026 года. Игру уже дважды переносили: сначала она планировалась на осень 2025-го, затем на май 2026-го. Недавно тяжелобольному фанату разрешили поиграть в GTA 6 до официального релиза, так что финальная версия игры или максимально приближенная к ней уже существует.

Ожидается, что больше информации появится во время финансового отчета Take-Two в начале февраля. Именно на таких встречах компания ранее уже комментировала статус GTA 6 и планы по релизу.

