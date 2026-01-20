Новые утечки GTA 6: управление двумя протагонистами, система отношений как в RDR2 и копы для NPC

Последние утечки GTA 6 утверждают, что Rockstar попытается не просто расширить идеи предыдущих частей, а изменить подход к открытому миру, персонажам и взаимодействию с ними. Одной из новинок на Reddit называют полноценную систему управления двумя протагонистами.

Похожий подход мы видели еще в GTA 5, где можно было переключаться между тремя героями. По слухам, на этот раз студия захотела, чтобы герои не просто существовали параллельно, кроме миссий и кат-сцен. В следующей игре можно будет выбирать один из трех режимов: проходить игру только за Джейсона, только за Люсию или же переключаться между ними прямо во время геймплея.

Некоторые миссии специально созданы под эту механику. В определенных моментах игрок сможет управлять сразу двумя героями, например, во время ограблений или сложных сцен с несколькими целями. То есть это не сюжетная фишка, а переключение будет работать в режиме свободного исследования мира.

Следующая интересная деталь это система отношений, похожая на ту, что была в Red Dead Redemption 2. В RDR2 поведение Артура меняло отношение NPC к нему, развитие событий и даже финал истории. В GTA 6 эту идею хотят развить еще глубже. Решения игрока будут влиять не только на окружение, а отношение главных героев друг к другу. Их взаимоотношения могут меняться в зависимости от действий игрока, что открывает различные ветви сюжета. Некоторые сцены могут выглядеть по-разному в зависимости от того, как именно ты играл до этого.

Также инсайдеры интригуют поведением NPC. Если доверять утечкам, GTA 6 получит самый «живой» открытый мир за всю историю серии. Персонажи будут иметь собственные привычки, распорядок дня и реагировать на события вокруг. Например, NPC могут вызвать полицию, если игрок зайдет на их территорию или будет вести себя подозрительно. А если проникнуть в чужой дом, жители способны сопротивляться, задерживать игрока или тянуть время до приезда копов. И хотя некоторые механики знакомы из предыдущих частей, на этот раз поведение людей должно выглядеть значительно менее «пластиковым».

Также говорят, что окружающий мир в GTA 6 не будет просто декорацией. По утечкам, примерно 70% зданий можно будет посетить, и многие из них окажутся настоящими жилыми помещениями с обитателями. Если туда зайти, то NPC начнут реагировать на незнакомцев и даже защищать свою территорию.

Отдельным пунктом упомянули полицию, которая станет умнее. Инсайдеры утверждают, что копы смогут окружать место преступления, преследовать игрока более разумно и проводить настоящие расследования. Уровень розыска снова будет достигать шести звезд, но сама система станет сложнее, чем в предыдущих частях.

Однако стоит заметить, что пока информация базируется только на словах инсайдеров. Хотя слухи вписываются в общий масштаб, если вспомнить ориентировочную стоимость разработки в $1-2 млрд. GTA 6 давно называют самым амбициозным проектом студии: ожидается система модов и большая работа над онлайн-сервисом. Rockstar уже показывала готовый геймплей и даже предоставила ранний доступ одному из тяжелобольных фанатов, поэтому очевидно — игра находится на финальной стадии разработки.

Источник: Tech4Gamers 1, 2, 3