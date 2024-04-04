Новости Наука и космос 04.04.2024 в 12:28 comment views icon

NASA выбрало три компании, которые создадут «луномобиль» для астронавтов миссий Artemis

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab примут участие в конкурсе NASA на разработку транспортного средства, на котором можно будет передвигаться по Луне — заказ с потенциальной стоимостью в $4,6 млрд на следующие 13 лет.

Лунное транспортное средство (LTV) поможет астронавтам исследовать южный полярный регион Луны, где, как считается, присутствует замерзшая вода — именно там NASA планирует разбить базовый лагерь.

Художня концепція місяцемобіля від Lunar Outpost
Художественная концепция луномобиля от Lunar Outpost

По требованиям NASA, все три компании должны разработать транспорт, который вместит двух астронавтов в специализированных костюмах, а также сможет справиться с экстремальными условиями местности и будет оснащен роботизированными функциями для дистанционного управления (чтобы космическое агентство могло проводить испытания и исследования даже при отсутствии человека на Луне).

Художня концепція місяцемобіля від Venturi Astrolab
Художественная концепция луномобиля от Venturi Astrolab

Далее компании должны выполнить «заказ на технико-экономическое обоснование» и предоставить предложения для продолжения разработки, доставки транспорта на Луну и проверки его эффективности и безопасности перед миссией Artemis V.

«Мы будем использовать LTV, чтобы путешествовать к местам, куда иначе не смогли бы добраться пешком», — сказал Джейкоб Бличер, главный научный сотрудник отдела разработки исследовательских систем NASA. «Благодаря миссиям с экипажем во время дистанционных операций, мы обеспечим работу на Луне на протяжении года».

Intuitive Machines ныне известна тем, что стала первой частной аэрокосмической компанией, которая посадила (хотя и боком) космический корабль на Луну — и это первый за 50 лет посадочный модуль из США, который «прилунился».

Художня концепція місяцемобіля від Intuitive Machines
Художественная концепция луномобиля от Intuitive Machines

Программа Artemis основана для обеспечения постоянного присутствия человека на Луне, а впоследствии — и запуска миссий на Марс. Artemis II, ранее запланированную на ноябрь 2024-го, перенесли на сентябрь 2025-го — миссия, в составе 4 человек, повторит путь «Ориона», который облетел Луну в 2022-м без экипажа. Что касается миссии Artemis III, которая должна вернуть людей на поверхность Луны впервые с 1972 года, то она теперь планируется на сентябрь 2026 года — на 9 месяцев позже, чем планировали ранее.

Ранее журналист Ars Technica Эрик Бергер поделился информацией о том, сколько денег понадобится NASA для высадки астронавтов на Луне в рамках программы Artemis в течение следующих 5 лет — сумма превышает $41 млрд.

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NASA также признало, что разработка и эксплуатация ракеты SLS им «не по карману». Проект оказался гораздо дороже, чем планировалось — разработка ракеты обошлась американским налогоплательщикам в $11 миллиардов, а стоимость одного запуска «Ориона» на SLS составляет $4,1 миллиарда (из них $2,2 млрд — сама ракета, еще $0,57 — необходимые наземные расходы, а остальное — стоимость американских и европейских компонентов корабля «Орион»).


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