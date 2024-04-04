NASA выбрало три компании, которые создадут «луномобиль» для астронавтов миссий Artemis

Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab примут участие в конкурсе NASA на разработку транспортного средства, на котором можно будет передвигаться по Луне — заказ с потенциальной стоимостью в $4,6 млрд на следующие 13 лет.

Лунное транспортное средство (LTV) поможет астронавтам исследовать южный полярный регион Луны, где, как считается, присутствует замерзшая вода — именно там NASA планирует разбить базовый лагерь.

По требованиям NASA, все три компании должны разработать транспорт, который вместит двух астронавтов в специализированных костюмах, а также сможет справиться с экстремальными условиями местности и будет оснащен роботизированными функциями для дистанционного управления (чтобы космическое агентство могло проводить испытания и исследования даже при отсутствии человека на Луне).

Далее компании должны выполнить «заказ на технико-экономическое обоснование» и предоставить предложения для продолжения разработки, доставки транспорта на Луну и проверки его эффективности и безопасности перед миссией Artemis V.

«Мы будем использовать LTV, чтобы путешествовать к местам, куда иначе не смогли бы добраться пешком», — сказал Джейкоб Бличер, главный научный сотрудник отдела разработки исследовательских систем NASA. «Благодаря миссиям с экипажем во время дистанционных операций, мы обеспечим работу на Луне на протяжении года».

Intuitive Machines ныне известна тем, что стала первой частной аэрокосмической компанией, которая посадила (хотя и боком) космический корабль на Луну — и это первый за 50 лет посадочный модуль из США, который «прилунился».

Программа Artemis основана для обеспечения постоянного присутствия человека на Луне, а впоследствии — и запуска миссий на Марс. Artemis II, ранее запланированную на ноябрь 2024-го, перенесли на сентябрь 2025-го — миссия, в составе 4 человек, повторит путь «Ориона», который облетел Луну в 2022-м без экипажа. Что касается миссии Artemis III, которая должна вернуть людей на поверхность Луны впервые с 1972 года, то она теперь планируется на сентябрь 2026 года — на 9 месяцев позже, чем планировали ранее.

Ранее журналист Ars Technica Эрик Бергер поделился информацией о том, сколько денег понадобится NASA для высадки астронавтов на Луне в рамках программы Artemis в течение следующих 5 лет — сумма превышает $41 млрд.

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NASA также признало, что разработка и эксплуатация ракеты SLS им «не по карману». Проект оказался гораздо дороже, чем планировалось — разработка ракеты обошлась американским налогоплательщикам в $11 миллиардов, а стоимость одного запуска «Ориона» на SLS составляет $4,1 миллиарда (из них $2,2 млрд — сама ракета, еще $0,57 — необходимые наземные расходы, а остальное — стоимость американских и европейских компонентов корабля «Орион»).