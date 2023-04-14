Минкульт «выясняет отношения» с Meta и YouTube – страницы украинцев продолжают блокировать, а каналы на видеоплатформе фиксируют падение трафика

Александр Ткаченко сообщил, что Минкульт направил письмо в YouTube и провел встречу с командой Meta.

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Глава Министерства культуры Украины дал интервью изданию liga.net, в котором пожаловался на падение трафика украинских ресурсов на YouTube, в том числе тех, что участвуют в национальном телемарафоне.

«Недавно мы заметили некоторое уменьшение трафика. В таких случаях мы реагируем. В частности, это касалось не только ресурсов, которые были в телемарафоне, но и 24 канала и других».

Ткаченко сказал, что Минкульт отправил письмо в YouTube и сейчас там проводят проверку – сейчас на некоторых каналах наблюдается возобновление трафика. Также 13 апреля была проведена встреча с Meta (Facebook) по поводу блокирования страниц украинцев или информационных ресурсов, рассказывающих о войне.

«Если речь идет о санкционной политике в отношении россиян или ресурсов типа Страна, мы также обращаемся. Но они периодически рождаются заново, и здесь нужно постоянно отслеживать это, будем обращать внимание на это».

Ранее к Meta обращалось Минцифры с просьбой повысить качество модерации — чтобы публикации украинцев больше не скрывали, а их аккаунты не блокировали безосновательно. Компания впоследствии выделила отдельную команду, которая должна была быстро реагировать на необоснованную блокировку контента украинцев.

Основные причины блокировки в основном связаны с далекой от идеальной работой автоматических алгоритмов Facebook и чрезмерной активностью российских ботов, массово жалующихся на публикации украинцев.