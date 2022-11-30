Минцифра приостановила интеграцию платежного сервиса Binance с приложением «Дія» после негативной реакции украинского криптосообщества

Министерство цифровой трансформации Украины приостановило запланированную интеграцию сервиса криптоплатежей Binance с приложением «Дія» после негативной реакции местного криптосообщества. Сообщается, что соглашение приостановлено до «прояснения некоторых моментов».

Причиной возмущения стали планы правительства интегрировать услугу крупнейшей по объему биржи в мире в то время, когда она продолжает вести дела с вторгшейся в Украину в феврале россией. Национальные криптобиржи продемонстрировали свое недовольство, заблокировав торговлю собственным токеном Binance BNB на своих платформах.

В конце октября Binance интегрировала процесс «знай своего клиента» (KYC) в «Дію», а использование платежного сервиса криптобиржи, по словам генерального менеджера Binance в Украине Кирилла Хомякова, позволит украинцам быстрее регистрироваться на Binance, используя профиль в «Дії».

Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации, сказал CoinDesk, что интеграция в принципе может пойти дальше и включить криптовалютные платежи в «Дію» через Binance.

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«У «Дії» уже есть определенный функционал для платежей, и в целом создание там платформы для криптоплатежей — хорошая идея», — сказал он.

Но, похоже, не сейчас. Представитель Binance сказал в письменном заявлении CoinDesk, что «еще рано обсуждать эту инициативу»:

«Binance предложила наш опыт и технологию для интеграции блокчейна в государственные службы, когда правительство будет готово и выберет для этого желаемые отрасли».

Протесты криптосообщества

Одним из «моментов», требующих разъяснения, может быть негативный отклик местного криптосообщества. Биржи Kuna, WhiteBit и сервис криптокредитования Trustee Plus написали петицию президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой заблокировать интеграцию. Они также заморозили торговлю BNB, токеном Binance на своих платформах.

«Сейчас все внимание приковано к Binance, и местные биржи недовольны», — сказал украинский криптопредприниматель, пожелавший остаться неназванным.

Руководитель Trustee Plus Вадим Груша рассказал CoinDesk, что интегрировать госсударственный ервис с иностранной компанией неправильно.

«У Украины есть собственные местные криптобиржи с продуктом не хуже Binance», — сказал он, также имея в виду Kuna и WhiteBit, у которых есть собственные платежные сервисы.

Хотя Kuna, WhiteBit и Trustee официально зарегистрированы за пределами Украины, их основатели — украинцы, и все раньше базировались в стране до вторжения России.

«Это не патриотично и опасно для власти. К тому же, Binance — китайская компания, а Китай не друг Украины. Мы не знаем, какие данные они могут отправлять и кому. В любой момент нас (украинцев) могут забанить», — сказал Груша.

Binance не позиционирует себя как китайскую компанию, а основатель и генеральный директор биржи Чанпэн Чжао хоть и родился в Китае, но вырос в Канаде.

Вопрос санкций

Груша говорит, что у Binance «нет однозначной позиции по отношению к Украине», поскольку биржа не исключила российских пользователей, как это сделали некоторые европейские и американские биржи после последнего раунда санкций Европейского Союза против россии. Чжао сказал, что организации Binance в ЕС не будут обслуживать россиян, но другие филиалы компании необязательно будут исключать таких пользователей. Такая позиция, конечно, не удовлетворила украинское криптосообщество.

Кроме того, Binance продолжает сотрудничать с ираном, поставляющим оружие агрессору. С 2018 года криптобиржа обработала иранские транзакции на общую сумму в 7,8 миллиарда долларов – вопреки санкциям США, направленным на отключение ирана от глобальной финансовой системы. О масштабах иранских криптопотоков и их продолжительности стало известно на фоне расследования Министерства юстиции США по отмыванию денег компанией Binance (доминирующей в криптоиндустрии с капиталом 1 триллион долларов и имеющей более 120 миллионов пользователей).

Статья и комментарии от Binance по ссылке:

Майкл Чобанян, генеральный директор Kuna, сказал CoinDesk, что сообщество фактически заблокировало проект интеграции. Чобанян также хочет, чтобы Binance удалил торговые пары с российским рублем, что, по его мнению, помогает россиянам избегать санкций.

С тех пор как россия вторглась в Украину в феврале и начала полномасштабную войну, отношения между криптосообществами двух стран ухудшились. Для Чобаняна последней каплей стала конференция Blockchain Life этой осенью в москве, которая состоялась по плану, несмотря на нападение россии на своего соседа.

«В моей стране идет война, дома разрушены, все мои детские воспоминания уничтожены, а в то же время они проводят конференцию, говорят о том, как все отлично», — сказал Чобанян.

Он добавил, что сначала был против санкций относительно криптовалют, а теперь стал более радикальным.

«Или вы работаете в россии, или вы работаете в цивилизованном мире», — сказал он.

Украинский криптопредприниматель, попросивший не называть его имя, рассказал CoinDesk, что украинские стартапы обращаются к нему с просьбой прекратить поддержку Binance Smart Chain в знак протеста. Он признался, что был бы рад, если бы Binance удалила торговые пары российских рублей, чтобы оказывать дополнительное давление на россиян и побуждать их что-либо делать против своего политического режима.

Источник: CoinDesk