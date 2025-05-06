«Мир юрского периода: Господство» стал самым дорогим фильмом в истории — с бюджетом в почти $600 млн

Третий фильм в серии «Мир Юрского периода» официально стал самым дорогим проектом в истории кинематографа со стоимостью производства в безумные $584 млн, по данным Forbes и The Guardian. Цифра перебила прошлого рекордсмена — «Звездные войны: Пробуждение силы» с бюджетом в $512 млн.

Часть стоимости производства в размере $115 млн покрыли налоговые льготы Великобритании (самая большая сумма, которую правительство направляло на кино с момента старта инициативы в 2007 году), и еще $3,7 млн пришлись на британскую программу сохранения рабочих мест. Финальная сумма в итоге составила $465 млн, что тоже не мало, и фактически соотносится со стоимостью первого сезона «Колец власти», который считается самым дорогим сериалом в истории.

Какой фактор повлиял на «раздутие» бюджета? Время. Фильм снимали в разгар пандемии, с большими перерывами и всеми необходимыми мерами безопасности. Ранее инсайдеры писали о бюджете в $265 млн, и что повлекло такое большое расхождение в $200 млн неизвестно.

«Мир Юрского периода: Господство» — это финальная часть трилогии «Мир Юрского периода» (и шестая часть франшизы в целом), дебютировавшая в 2022 году и собравшая более $1 млрд в мировом прокате. Предварительные оценки Deadline предполагали чистую прибыль в размере от $229 до $235 млн, но, учитывая новые цифры, есть вероятность того, что фильм стал убыточным.

Напомним, что следующий фильм Universal под названием «Мир Юрского периода: Возрождение» оставил позади ветеранов франшизы Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард, представив совершенно новый актерский состав со Скарлетт Йоханссон, Джонатаном Бейли и Махершалой Али. Его действие будет разворачиваться через 5 лет после событий «Господства», а кинотеатральная премьера назначена на июль 2025 года.

По предварительным оценкам, лента имеет более скромный, чем у предшественника бюджет в размере $265 млн.