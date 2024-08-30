«Мир Юрского периода: Возрождение» — первый взгляд на продолжение культовой франшизы со Скарлетт Йоханссон и Джонатаном Бейли

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Universal опубликовала первые изображения предстоящего научно-фантастического фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» — седьмого в 31-летней истории франшизы.

В главных ролях — Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли («Бриджертоны») и Махершала Али. К написанию сценария вернулся Дэвид Кэпп, автор оригинального «Парка Юрского периода» 1993 года, режиссером выступил Гарет Эдвардс («Изгой-один. Звёздные войны: Истории»), а сам Стивен Спилберг присоединился в качестве исполнительного продюсера. Ранее ходили слухи относительно режиссуры Дэвида Литча («Джон Уик», «Дэдпул 2» и «Скоростной поезд»), но они не подтвердились.

Сюжет фильма будет разворачиваться через 5 лет после событий «Мир Юрского периода: Доминион», когда «экология планеты превратилась в «негостеприимную» для динозавров»:

«Оставшиеся существуют в изолированной экваториальной среде с климатом, похожим на тот, в котором они когда-то процветали. Три крупнейших существа в этой тропической биосфере хранят ключ к лекарству, которое может спасти человечество».

Персонаж Йоханссон — эксперт по тайным операциям Зора Беннет, которая возглавит команду, что должна взять ДНК гигантских динозавров. Али играет ее партнера, Дункана Кинкейда, тогда как Бейли предстает в роли палеонтолога Генри Лумиса. Также в фильме появятся Руперт Френд (представитель наркоконгломерата, финансирующего экспедицию), Филиппина Вельдж и Бешир Сильвин (остальные специалисты из команды Зоры).

«В конце концов команда встречает семью, которая отправилась в экспедицию на лодке, но была атакована водными динозаврами, и оказывается на острове, где сталкивается лицом к лицу со зловещим открытием, которое было скрыто от мира в течение десятилетий».

Мануэль Гарсиа-Рульфо играет Рубена Дельгадо, отца семейства, попавшего в кораблекрушение, в которое входят Луна Блейз, Дэвид Яконо и Одрина Миранда.

Онлайн-курс "PR. Basis" від Skvot. Дізнайся нюанси різних сфер і обрери свою. У результаті навчання — матимеш стратегію бренду у портфоліо для старту кар'єри. Інсайтами та досвідом ділиться експертка, яка 9+ років у піарі. . Детальніше про курс

Премьера фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» предварительно назначена на 2 июля 2025 года.

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.