Universal создает новый «Мир Юрского периода» с Дэвидом Кеппом — сценаристом оригинального фильма Стивена Спилберга 1993 года

Через два года после выхода фильма «Мир Юрского периода: Господство» Universal Pictures взялась снимать новую версию франшизы, пригласив для разработки сценария Дэвида Кеппа — автора оригинального «Парка Юрского периода» от режиссера Стивена Спилберга и его продолжения 1997 года.

Как сообщает The Hollywood Reporter, проект достаточно далеко развит, поэтому релиз может быть назначен уже на 2025 год.

Режиссера еще не назначали, однако к продюсерству вернулся Фрэнк Маршалл, который руководил трилогией «Мир Юрского периода», и еще один ветеран франшизы Патрик Кроули. Стивен Спилберг выступит исполнительным продюсером через собственную компанию Amblin Entertainment.

Известно, что фильм запустит «новую эру Юрского периода» и, вероятно, с совершенно новой сюжетной линией, потенциально исключающей возвращение персонажей Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард. Персонажи оригинальных фильмов «Парк Юрского периода», которые сыграли Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм, кажется, тоже не будут задействованы.

Франшиза «Юрского периода» — ключевая в истории Universal. Оригинальный фильм 1993 года переосмыслил спецэффекты и имел длительное влияние на поп-культуру. За три десятилетия было снято шесть фильмов, в общей сложности заработавших более $6 миллиардов во всем мире. Оригинальный «Парк Юрского периода» экранизировал роман Майкла Крайтона 1990 года.

Кепп — опытный сценарист, чьи заслуги варьируются от оригинального фильма «Миссия невыполнима» (1996) и первого фильма о Человеке-пауке (2002) до «Индианы Джонса и Королевства хрустального черепа» (2008) и прошлогоднего релиза «Индиана Джонс и часы судьбы».