Новый «Мир Юрского периода» выйдет в прокат в июле 2025 года — Дэвид Литч, вероятно, выступит режиссером

Литч в 2014 году срежиссировал «Джона Уика» с Чадом Стахелски и работал над фильмами «Дэдпул 2» и «Скоростной поезд».

Через два года после выхода «Мир Юрского периода: Господство» Universal Pictures взялась снимать новую версию франшизы, пригласив к разработке сценария Дэвида Кэппа (автора оригинального «Парка Юрского периода» от режиссера Стивена Спилберга и его продолжения 1997 года), а также ведет переговоры с режиссером Дэвидом Литчем, сообщает Deadline.

Проект, который еще не получил названия, запланировали к прокату на 2 июля 2025 года.

В составе продюсеров — Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл, Патрик Кроули, Келли Маккормик и Дэвид Литч.

Известно, что фильм запустит «новую эру Юрского периода» и, вероятно, с совершенно новой сюжетной линией, потенциально исключающей возвращение персонажей Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард, а также актеров из оригинальных фильмов Сэма Нила, Лоры Дерн и Джеффа Голдблюма.

С момента выхода оригинального фильма Спилберга «Парк Юрского периода» в июне 1993 года франшиза из 6 фильмов заработала более $6 млрд во всем мире. Последний фильм в серии «Мир Юрского периода 3: Доминион‎» пересек отметку в $1 млрд кассовых сборов.

Среди режиссерских работ Дэвида Литча — «Джон Уик», «Атомная блондинка», «Форсаж: Гоббс и Шоу», «Дэдпул 2». В мае 2024 года на экраны выйдет его будущий комедийный боевик «Каскадер» с Эмили Блант и Райаном Гослингом.