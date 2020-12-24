На 50 долларов дешевле Apple AirPods Pro. Стала известна цена TWS-наушников Samsung Galaxy Buds Pro

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Подробности о цене грядущих полностью беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro с активным шумоподавлением сообщил хорошо зарекомендовавший себя инсайдер WalkingCat (@h0x0d).

Ожидается, что Galaxy Buds Pro будут представлены вместе со смартфонами Samsung Galaxy S21, 21 Plus и 21 Ultra, чей анонс ожидается 14 января.

Если верить инсайдеру, стоимость Galaxy Buds Pro в США составит 199 долларов, что на 80 долларов дешевле хваленых Bose QuietComfort Earbuds и на 50 долларов ниже цены Apple AirPods Pro, с которыми новинка Samsung будет конкурировать в первую очередь. На днях сообщалось, что в Европе за Galaxy Buds Pro будут просить 229 евро, что дороже стартовой цены Galaxy Buds Live в 200 евро.

Galaxy Buds Pro в целом наследуют дизайн оригинальных Galaxy Buds и Galaxy Buds+. Что же касается характеристик и возможностей, в первую очередь новинка будет выделяться поддержкой активного шумоподавления, технологии 3D-аудио, использующей гироскоп, и функцией автоматического распознавания разговора с соответствующей умной подстройкой. В каждом наушнике разместит по два динамика: низкочастотный 11 мм и высокочастотный 6,5 мм. Также новинке приписывают влагозащиту в соответствии со степенью IPX7 и поддержку одновременной работы с двумя устройствами.

Помимо Galaxy S21 и Galaxy Buds Pro на подходе еще одна заметная новинка от Samsung — трансформируемый хромбук Samsung Galaxy Chromebook 2 с обещанной 12-часовой автономностью и ценой $699. Для сравнения, оригинальная модель стартовала с $999 и работала на одном заряде около 4 часов при заявленных производителем 8 часах.