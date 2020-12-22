Раскрыты характеристики и цена беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro

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Помимо нового флагманского смартфона Galaxy S21, как ожидается, компания Samsung также представит и новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro. Ранее мы уже могли ознакомиться с дизайном этой модели, а теперь очередная утечка раскрыла основные функции и возможности беспроводных наушников нового поколения.

Отмечается, что наушники Samsung Galaxy Buds Pro получат функцию активного шумоподавления и функцию 3D-звука для поддерживаемого видеоконтента. При обнаружении голоса пользователя наушники смогут автоматически переключаться в режим передачи окружающего звука Ambient. Одновременно с этим будет понижаться звук воспроизводимого контента. Как ожидается, функция 3D-звука должна работать аналогично Apple Spatial Audio в AirPods Pro, регулируя вывод звука в зависимости от движений пользователя. Для этого будут использоваться данные встроенного гироскопа.

В приложении Galaxy Wearable также доступен переключатель звуковых профилей с усилением различных частей частотного диапазон. Также доступен переключатель для блокирования сенсорных органов управления наушников. Дополнительно доступна возможность персонализировать жест касания и удержания на каждом наушнике отдельно. Find My Earbuds – ещё одна полезная функция, которая работает совместно с приложением Samsung SmartThings, чтобы помочь вам найти Buds Pro, если они потеряются.

Согласно имеющейся информации, беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro поступят в продажу в Европе по цене €229. Ожидается, что эта модель будет представлена одновременно с серией смартфонов Galaxy S21 и может включаться в некоторые варианты комплектации при оформлении предварительных заказов.

Источник: gsmarena