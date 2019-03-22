На австралийском сайте Apple замечено свежее изображение многострадальной беспроводной зарядки AirPower
Изначально предполагалось, что всю эту неделю Apple будет радовать нас анонсами новых устройств, но на беспроводных наушниках AirPods нового поколения, дебютировавших в среду, парад новинок купертиновского гиганта завершился, и вчера не представили ровным счетом ничего. И если по поводу нового плеера iPod еще есть сомнения, то в выходе беспроводной зарядки AirPower уже мало кто сомневается. Буквально вчера на страничке австралийского сайта Apple с обновленными наушниками AirPods, заметили новое рекламное изображение этого долгостроя.
Новое изображение отличается от старого из оригинальных рекламных материалов по AirPods только изображением заставки на экране iPhone — такое же фоновое изображение Apple использовала, когда в прошлом году анонсировала нынешнюю линейку iPhone.
AirPower does support the Apple Watch. https://t.co/EywyzwdkU6 pic.twitter.com/JhRlOmKQ8W
— Guilherme Rambo (@_inside) March 21, 2019
То, что на свежем изображении есть только новый футляр для наушников AirPods, поддерживающий беспроводную зарядку, и смартфон iPhone Xs, вовсе не означает, что беспроводная станция не будет работать с умными часами Apple Watch, как задумывалось изначально. Известный раскопщик исходных кодов ПО устройств Apple Гильермо Рэмбо, ссылаясь на соответствующую строчку в исходном коде, утверждает, что станция AirPower будет заряжать и носимое устройство Apple.
Напомним, анонсируя AirPower в сентябре 2017 года Apple обещала, что устройство позволит одновременно заряжать совместимые смартфоны iPhonе, умные часы Apple Watch и новую версию футляра для беспроводных наушников AirPods. С тех пор сроки выпуска AirPower неоднократно сдвигались, причем Apple официально никогда не комментировала причин, и мы слышали множество слухов о проблемах. В начале этого года сообщалось, что все проблемы с AirPower уже решены, и зарядное устройство готово наконец выйти на рынок. Это изображение — еще одно явное свидетельство скорого повторного анонса устройства.
Как известно, в ближайший понедельник, 25 марта, Apple проведет пресс-конференцию, где представит сервис потоковой трансляции видео, а также новостной сервис с платной подпиской. Не исключено, что в этот же день будет анонсирована станция AirPower.
Источник: The Verge